Известны новые подробности о пропавшем в Венгрии жителе Шымкента

Нам удалось поговорить с сестрой пропавшего в Венгрии 27-летнего жителя Шымкента Канатбека Отебека.

Роза Отебек подтвердила, что ее брат действительно находится сейчас в тюрьме. Его будут судить за нелегальную перевозку иностранцев. Семья Канатбека надеется на помощь посольства Казахстана в Венгрии в виде предоставления юридической помощи. Со слов сестры, в посольстве обещали предоставить контакты местного адвоката, но с тех пор прошло уже 10 дней.

«Нам позвонила азербайжанка, сказала, что Канатбек находится в тюрьме. Также сказала, что его вскоре у него будет суд. Попросила собрать справки о его несудимости и так далее. Мы боимся, что его осудят на 10 лет, мы же не знаем их законы. Потом мы еще раз обратились в посольство, скинули им местоположение колонии. Посольство убедились, что Канат реально там находится и его реально судят за нелегальную перевозку иностранцев. О подробностях дела мы не в курсе. Нам никто не рассказывает. В посольстве лишь сказали, что нам нужно нанять адвоката, они обещали скинуть их контакты, но ничего так и не скинули, 10 дней прошло», — говорит Роза Отебек.

Семья Канатбека надеется на быстрое и положительное решение сложившейся ситуации.