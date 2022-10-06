Без записи к акиму. Айтенов рассказал, когда и как можно с ним встретиться

Никому не нужно записываться на встречи, мы открыты, говорит глава южного мегаполиса и призывает горожан встречаться чаще и решать проблемы города совместно.

Задать вопросы градоначальнику теперь стало легче, так как Мурат Айтенов проводит регулярные отчетные встречи с населением. При этом, по заданию акима, чиновники проводят вместе с ним выездные встречи в населенных пунктах.

Отчет Мурата Айтенова перед шымкентцами проходит в разных точках, задать акиму вопрос может каждый. В топе вопросов — общественный транспорт, остановки, земельные проблемы и другие.

«Вот такие встречи нужно было еще раньше проводить, сегодня уже был бы новый Шымкент, куда смотрели прежние чиновники, я не знаю. У меня вопрос такой. В Кошкар-ату, нашу речку, многие сливают нечистоты, я пришла и пожаловалась акиму, пока я вышла со встречи мне позвонили, и вот еду к ребятам показать все, будут накладывать штрафы, нам нужен моторчик, который ленивых чиновников будет поднимать с кресел, вот смотрю аким им становится», — говорит Гульбану Байменова.

Аким Шымкента на встрече с населением сразу предупреждает, что ни один чиновник не выйдет из зала, пока не закончатся вопросы, на таких встречах порой бывает «жарко», многим акимам и руководителям управлений приходится выслушивать недовольства не только от жителей, но и от главы города.

Пожаловался на работу некоторых чиновников житель Шымкента. Мужчина состоит в комиссии по общественному согласию, он заявил, что на собрание чиновники могут себе позволить опоздать.

«Я сказал напрямую акиму, чтобы приняли меры, он ответил что теперь чиновники будут приходить за час до встречи, посмотрим! Ну да, нужно согласиться, нас миллион, а их десятки, нужно и можно понять, но, это их работа», — говорит мужчина.

Мурат Айтенов во время встречи отметил, что каждую первую среду месяца проводит массовый прием населения, где каждый желающий может напрямую задать ему вопрос, там же на местах все чиновники стараются решить проблемы на месте.

«Уважаемые шымкентцы! Никому не нужно записываться на встречи, мы открыты. Анонсы выкладываем на официальном сайте, приходите на встречи, я постараюсь помочь решить проблемы. Нам наоборот лучше что вы приходите, мы с вашей помощью решили десятки проблем в городе, это очень правильно. Попасть ко мне тоже можно, к акимам районов тоже не проблема», — говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Встреча с акимом длилась почти три часа, за это время жители смогли решить десятки проблем и получить ответы на свои вопросы. После завершения аким еще долго отвечал на личные вопросы горожан.

«Такие встречи нам помогают, я веду для себя анализ, если раньше были проблемы глобального масштаба, то, теперь уже люди говорят о другом, тоже важном, о том, что мы должны быстрее решить. Будем работать», — сказал Мурат Айтенов аким Шымкента.

Встречи с жителями продолжаются, впереди еще несколько районов и масштабный прием акима в дворце Туркестан.