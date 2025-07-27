Давно пора, или Такого еще не было!

Меня просто удивил и поразил прецедент, о котором рассказал на днях OTYRAR. Известный гражданский активист, журналист Ержан Мукаш и адвокат Бахыт Усетов подали в суд иск о защите чести и достоинства.

Хотите узнать, на кого подан иск? И что стало поводом для него? А главное – почему идет речь о защите чести и достоинства?

Предыстория такова. На видеозаписи, распространявшейся в соцсетях, женщина – предположительно блогер из Акмолинской области – во время приема у председателя маслихата Шымкента резко высказалась в адрес местных жителей. В ее речи прозвучали такие слова, как «аферисты», «мошенники» и «проходимцы». Бахадыр Нарымбетов тут же пресекает подобные формулировки, но она его обрывает: «Перестаньте открывать Америку, все в Казахстане об этом знают».

Предварительный итог таков: женщина, позволившая себе резкие высказывания в публичном месте, станет ответчицей по иску, поданному журналистом и юристом.

Это первый случай, когда шымкентцы решили отстоять честь своего города в правовом поле.

По словам Ержана Мукаша и Бахыта Усетова, подобные высказывания недопустимы в многонациональной стране и нарушают как нормы морали, так и законы Республики Казахстан.

«Меня возмутил не только тон, но и сама суть заявления. Обвинять всех шымкентцев – более трех миллионов человек – в мошенничестве и называть их аферистами недопустимо! Это дискриминация и грубое нарушение человеческой этики, – сказал Ержан Мукаш. – Мы – регион, где родились выдающиеся люди: Шамши Калдаяков, Дулат Исабеков, Мухтар Шаханов, Нелли Ким, Алия Юсупова, Бекзат Саттарханов и многие другие. Это не просто эмоции, а попытка разделить людей по регионам. А мы сегодня, наоборот, должны объединяться! Именно поэтому я решил воспользоваться своим конституционным правом и обратиться в суд, чтобы такие высказывания больше не оставались безнаказанными».

Юридическую квалификацию скандальному видео предстоит дать лингвистической экспертизе. На основании ее заключения и будет решаться вопрос о возбуждении дела.

А адвокат Бахыт Усетов пояснил: «Никто не может быть подвергнут дискриминации по признаку происхождения. Мы подаем заявление по статье 174 УК РК «Разжигание социальной розни» и статье 73-3 КоАП «Оскорбление». Материалы переданы в полицию, которая определит дальнейшее процессуальное решение».

Этот случай может стать важным прецедентом: впервые жители Шымкента намерены в судебном порядке защитить не только свои личные чувства, но и коллективное достоинство – честь города и тех, кто в нем живет.

Пока же наши жители комментируют в соцсетях, в частности, в Instagram, эту новость и выражают свое негодование.

@Rozamusirepova: «Шымқалаға бұл қатынды кіргізбеу керек» («Эту женщину не надо впускать в город Шымкент»).

@Gulmiramudraia: «Правильно! Не важно, где ты живешь, важно, какой ты человек! Были лет пять тому назад в Алматы. Женщина-продавец из небольшого продуктового магазина с таким пренебрежением спросила: «Шымкентские что ли?» А выражение лица было такое, как будто мы не из этого мира. Но мы никогда плохо про алматинцев не скажем. Это просто один человек. В Шымкенте живут добродушные люди. Один-два могут быть с тяжелым характером. Но это не целый город. Поэтому пусть ее накажут! Мы достойные люди!»

@raihanmedetova: «Подавайте в суд. Надоели эти завистники Шымкента. По-хорошему они не понимают».

@Dina_armani: «Я – за! Правильно! Еще так уверенно высказывалась она, будто бы с каждым жителем мегаполиса знакома лично».

@Rozaliya_hali: «Я люблю свой город и люблю свою страну. Мечтаю, чтобы все люди в нашей стране, не только в нашем городе, были добрее друг к другу и уважали друг друга».

@K.lauraserikbaevna: «Мой любимый город – это самый лучший Шымкент».

Даже не верится, что наконец-то нашлись среди нас люди, для которых подобные оскорбительные и субъективные обобщения – это не только личное оскорбление, но и прежде всего нарушение законодательства, провокация конфликтов между жителями различных регионов страны.

«В современном обществе любое взаимодействие с государственными органами, особенно в вопросах защиты интересов граждан, должно строиться на принципах уважения, аргументации и соблюдения правовых норм. То, что мы увидели на видеозаписи, – пример недопустимого поведения, подрывающего доверие к диалогу и институтам гражданского участия», – отметил Ержан Мукаш.

Судя по всему, народу надоело мириться со ставшими уже привычными оскорблениями, различного рода грязными намеками в адрес южан. Мол, южане – и «хитрожелтые», и ушлые, и хитрые. А может, им, неюжанам, просто завидно?!

То, что они называют «ушлостью», – это просто предприимчивость и деловая хватка. Когда-то я уже приводила этот пример. Близкая знакомая выехала на лето к родственникам в одну из северных областей, в житницу страны. Родные проживали в селе, окруженном пшеничными полями. Однажды она проснулась ранним утром от какого-то шума во дворе. Выглянула в окошко. А это ее родной дядя подготавливал велосипед к поездке: «Куда вы в такую рань собрались?» Дядя Бауыржан ответил: «В райцентр, Саулеша, в райцентр. Сегодня хлеб должны привезти. Куплю несколько булок с запасом на пару дней!»

«Вот это да, – подумала тогда подруга. – Да будь в вашем селе хотя бы одна семья из нашей области, у вас давно была своя мини-пекарня. И не вы, а к вам приезжал бы народ за вкусным и свежим хлебом!» Ну разве не так?!

То же касается и наших кафешек, а теперь и ресторанов с меню кухонь мира. Чего только не могут выращивать, шить, перерабатывать, мастерить, строить, печь и варить наши трудолюбивые южане!

Поэтому прикусите языки, уважаемые! Вам до южан еще ой, как далеко!

Да, и еще, мы не кровожадные, а отходчивые. Честно говоря, нам для решения возникшего вопроса будет достаточно извинений этой акмолинской блогерши. Только искренних…

А Ержан Мукаш и Бахыт Усетов решат проблему в правовом поле. Это их священное право.

Фарида Шарафутдинова