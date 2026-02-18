Захваченная земля и канализация: как прошла встреча жителей с акимом района

Самозахват дворовой территории, отсутствие канализации и затянувшееся ожидание ответов — с такими вопросами и не только жители Шымкента пришли на личный приём к акиму Аль-Фарабийского района.

Часть обращений удалось решить на месте, остальные взяты на контроль и будут рассматриваться поэтапно. Среди пришедших на личный приём- жительница Аль-Фарабийского района Латифа Сагындыкова.

Женщина возмущена действиями предпринимателя, который, по её словам, самовольно присвоил прилегающий к дому земельный участок. Речь идёт о территории, где раньше дети играли в футбол.

Латифа Сагындыкова, жительница г. Шымкента:

«Он самовольно занял также соседний участок территорию, где дети играли в футбол, и теперь выгоняет их оттуда. Насколько мне известно, никаких правоустанавливающих документов на данный участок у него нет. Ранее представители акимата и полиции приезжали на место. Они снесли ограждение , однако после их отъезда доступ к территории вновь был ограничен. Я повторно обращаюсь с просьбой принять меры и вернуть землю в пользование жителей».

Марат Тажибаев, заместитель акима Аль-Фарабийского района:

«Мы повторно вынесем предупреждение. В случае невыполнения требований будут приняты соответствующие меры, вплоть до наложения штрафа».

Однако не все обращения удаётся решить оперативно. В ряде случаев требуется дополнительное время для изучения ситуации и сбора необходимых документов. Следующий случай явный тому пример.

Амирбек Дуйсенов, житель г. Шымкента:

«Все вокруг подключены к канализации, а у нас её до сих пор нет. Специалисты говорят, что на решение проблемы требуется как минимум три–четыре года. Хотели попасть на приём к акиму, но нам отвечают, что нужно ждать своей очереди. Я жду уже семь месяцев. Вопрос до сих пор не решён».

Вместе с тем на приём приходят не только с жалобами. Одна из горожанок вручила акиму цветы в знак благодарности за внимание к её обращению и содействие в решении проблемы. В ходе приёма часть вопросов получила конкретные решения на месте. Остальные обращения взяты в работу их реализация будет проходить поэтапно.