Прецедент: шымкентцы подают в суд за оскорбление всех жителей города

Оскорбление в адрес жителей Шымкента может закончиться судебным разбирательством. Женщина, позволившая себе резкие высказывания в публичном месте, стала ответчицей по иску, поданному журналистом и юристом. Этот случай стал первым, когда горожане решили отстоять честь своего города в правовом поле.

На видеозаписи, распространившейся в социальных сетях, женщина — предположительно блогер — во время приёма у председателя маслихата Шымкента резко высказывается в адрес местных жителей.

В её речи звучат слова «аферисты», «мошенники» и «проходимцы». Бахадыр Нарымбетов тут же пресекает подобные формулировки. Но общественность решила не ограничиваться возмущением в комментариях.

Гражданский активист, журналист Ержан Мукаш и адвокат Бахыт Усетов подали в суд иск о защите чести и достоинства. По их словам, подобные высказывания недопустимы в многонациональной стране и нарушают как нормы морали, так и законы Республики Казахстан.

Ержан Мукаш, журналист: «Меня возмутил не только тон, но и сама суть заявления. Обвинять всех шымкентцев — более трёх миллионов человек, в мошенничестве, называя аферистами — недопустимо. Это дискриминация и грубое нарушение человеческой этики.

Мы — регион, где родились выдающиеся люди: Шамши Калдаяков, Бекзат Саттарханов, Мухтар Шаханов и многие другие. Это не просто эмоции — это попытка разделить людей по регионам. А мы сегодня, наоборот, должны объединяться. Именно поэтому я решил воспользоваться своим конституционным правом и обратиться в суд, чтобы такие высказывания больше не оставались безнаказанными».

Юридическую квалификацию скандальному видео предстоит дать лингвистической экспертизе. На основании её заключения и будет решаться вопрос о возбуждении дела.

Бахыт Усетов, адвокат: «Никто не может быть подвергнут дискриминации по признаку происхождения. Мы подаём заявление по статье 174 УК РК — «Разжигание социальной розни» и статье 73-3 КоАП — «Оскорбление». Материалы переданы в полицию, которая определит дальнейшее процессуальное решение».

Этот случай может стать важным прецедентом: впервые жители Шымкента намерены в судебном порядке защитить не только свои личные чувства, но и коллективное достоинство — честь города и тех, кто в нём живёт.