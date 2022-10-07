ДП Шымкента прокомментировал стрельбу в шымкентском кафе

Департамент полиции Шымкента прокомментировал стрельбу в одном из шымкентских кафе, передает OTYRAR.

34-летнего мужчину ранили в ночь с 6 на 7 октября возле кафе, где проводил время постарадавший. В 4:30 утра он был доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ч.3 ст.24- ст.99 УК РК «Покушение на убийство».

«Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации.

В ходе ОРМ полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых», — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры и городской полиции.