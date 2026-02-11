Вооруженный мужчина открыл стрельбу в Туркестанской области

В Сайрамском районе Туркестанской области, в селе Аксукент, задержан мужчина, открывший стрельбу из травматического оружия.

Как установили полицейские, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего знакомого.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции Туркестанской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый — житель Сайрамского района. Он водворён в изолятор временного содержания. Травматический пистолет изъят и приобщён к материалам дела. По предварительным данным, на почве возникших неприязненных отношений мужчина произвёл выстрел в сторону своего знакомого», — говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, после осмотра он был отпущен домой.