Глава МНЭ РК Алибек Куантыров обещал помочь в решении проблем шымкентцев

На отсутствие газа жалуются жители массива «Солтустик Саяжай» министру национальной экономики Алибеку Куантырову. Он приехал в Шымкент с рабочим визитом. Министр обещает посодействовать, несмотря на то, что это в его полномочия не входит.

Кыдыркул Аманова, жительница микрорайона «Солтустик Саяжай»: «Мы просим отопление и газ. У нас есть дома, где люди не могут топить печи. Вот почему в прошлом году лично мне пришлось сидеть в ледяной комнате. Здесь я собрала подписи более 70 жителей».

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК: «Какие у вас еще есть предложения и жалобы? Рассказывайте. Даже если это не входит в мои полномочия, я передам ваши слова другим министрам, который в ответе за это».

Шымкентцев интересует алгоритм открытия собственного дела. По словам министра, на республиканском уровне реализуются новые проекты, о которых можно узнать у сотрудников палаты предпринимателей.

Алибек Куантыров ознакомился с инфраструктурными и инженерными системами жилого массива. Сейчас здесь установлены свыше 4 тысяч электрических столбов и 22 трансформатора. А электрическая подстанция способна обеспечить электричеством весь «Солтустик Саяжай».