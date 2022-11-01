Главный экономист страны выслушал проблемы предпринимателей Шымкента

В рамках рабочего визита палату предпринимателей Шымкента посетил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Цель встречи — выявить проблемы бизнеса в мегаполисе и решить их по мере возможности.

У шымкентских предпринимателей была возможность напрямую задать вопросы главе МНЭ РК и рассказать о барьерах, которые мешают развитию бизнеса.

Долгие судебные разбирательства, нереализованное льготное кредитование и изменение в налоговом кодексе. Возможность рассказать о накопившихся проблемах министру национальной экономики появилась у шымкентских предпринимателей. Бизнесмены жалуются на отсутствие поддержки со стороны государства в реализации своего дела.

Нуржан Аккаир, главный бухгалтер ТОО «Ерасыл-2030»: «Проблемы, которые у нас есть, возникают из-за внесённых изменений в налоговый кодекс. Из-за безответственных предпринимателей страдают порядочные бизнесмены».

Жасур Зуматаев, предприниматель: «Наш президент в своем послании говорил о предоставлении молодым предпринимателям бизнес-кредитов под 2,5% годовых. Это очень мощно для нас. Теперь у нас вопрос. Как мы можем их получить? Каковы условия?»

Выслушав предпринимателей, главный экономист страны пообещал разобраться.

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК: «Многие проблемы решаются через комитет государственных доходов. Но, некоторые не могут быть решены. Налоговиков тоже можно понять. Потому что их работа — собирать налоги, а министр экономики делает еще один проект, чтобы позаботиться и поддержать предпринимателей. Когда суд принимает решение, оно должно быть принято в пользу народа или предпринимателя. Но в управлении по работе с несостоятельными должниками свои механизмы. Это очень важный вопрос, мы возьмем это на контроль».

Бизнесмены Шымкента и местные власти высказали свое мнение в решении проблем предпринимателей. Министр национальной экономики заверил, что рассмотрит каждое из предложений.