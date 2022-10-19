Интерпол Казахстана возвратил уголовную преступницу-жительницу Шымкента

39-летнюю жительницу Шымкента, которая разыскивалась за торговлю детей и подделку документов, вернули в Казахстан, передает OTYRAR.

Национальным центральным бюро Интерпола МВД при взаимодействии с южнокорейскими коллегами задержана 39-летняя жительница г.Шымкента, которая разыскивалась за торговлю несовершеннолетними и подделку документов.

Ранее женщина родила дочку и, подделав ее документы, провела незаконную операцию по передаче своего биологического ребенка третьему лицу. В связи с чем фигурантка была объявлена в международный розыск.

После депортации из Южной Кореи, по прибытию в Казахстан, сотрудниками линейного отдела полиции аэропорта г.Алматы, она была задержана и помещена под стражу.