«Как в Африке»: Бухарских оленей сняли на видео близ Туркестана

Фотограф и экотурист Тимур Байгулов из Шымкента заснял уникальные кадры бухарских оленей на воле близ Туркестана, сообщает OTYRAR.

Чтобы увидеть парнокопытных, Тимур Байгулов проделал путь в 190 км от Шымкента в сторону Туркестана, разбил палатку у реки Сырдарья, и почти всю ночь не сомкнул глаз. Ожидания оправдались на рассвете- бухарских оленей удалось запечатлеть с помощью дрона. Увиденная картина напомнила фильмы о животном мире Африканской саванны, рассказывает Тимур.

«Вчера тоже ночевал тут. Они к реке приходят утром и вечером. Днем их увидеть нереально, они уходят в лес. У них очень острый слух, шорох слышат издалека, подобраться нереально. Егерь мне рассказал, что эти олени разбрелись вплоть до Шардары. Но они находятся под защитой государства. Я снимал оленей не в вольере, а на воле«, — рассказывает Тимур Байгулов.

Здесь, как сообщили в Сырдарья-Туркестанском парке, в закрытом вольере содержатся 94 оленя, 89 уже выпустили на волю в дикую природу. Они мигрируют вдоль реки Сырдарьи и как говорят люди, добрались до Шардары и Кызылординской области.

Впрочем, судя по статистике с 2013 года количество парнокопытных увеличилось почти в 3 раза. За ними в вольере ведут особый уход, параллельно приспосабливая к жизни на воле.

Кстати, сам питомник расположен в 40 километрах от Туркестана и понаблюдать за редкими животными в вольере может каждый желающий. Здесь принимают туристов круглый год. Всю информацию можно найти на официальном сайте Сырдарья -Туркестанского парка.