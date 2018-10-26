В Туркестанской области продолжается работа по возвращению бухарских оленей-хангулов в дикую природу в рамках проекта, который реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Сейчас руководство Национального природного парка всерьез задумывается об организации специальных туристических туров в питомник. В презентации питомника, как туристического объекта побывали журналисты.

22 гектара, обнесенных забором, такова общая площадь питомника по разведению бухарских оленей в Туркестанском филиале природного парка. Главный оленевод набирает тележку корма, чтобы отвезти его к кормушкам. Сегодня у сохатых в рационе комбикорм. Машина с овощами и фруктами ко времени приема пищи не приехала.

Рацион у них простой — комбикорм, обязательно — соль, мел, кроме того, кормим их овощами — капустой, картофелем, свеклой, морковью. В этом году у нас в питомнике появились на свет 6 оленят, еще трое — на территории парка, среди тех оленей, которых мы уже выпустили, — сообщил нам сотрудник питомника.

Первые олени обживают эти территории уже больше десяти лет, людям эти красивые животные не доверяют, а потому сделать качественные снимки удается не всегда. Едва почуяв опасность, стадо срывается и убегает.

Ежегодно на территорию филиала из питомника выпускают по несколько особей. И хотя здесь планируют развивать туризм, предупреждают, что на территории парка разрешена исключительно фотоохота. Прогулки по парку с охотничьим ружьем чреваты серьезными штрафами.

Если ходить по особо охраняемой территории, то штраф — 50 МРП, если по охраняемой — это за два км от границы парка — 2 МРП. Не знаю. Если, как говорят, проложат дорогу, боюсь, здесь браконьеров будет много, а сейчас их останавливает 9 километров бездорожья.

С начала года на территорию филиала не просочился ни один браконьер, а вот в охраняемой зоне одного все-таки задержали — с ружьем и тушками двух фазанов. Правда, штраф оказался смешным: что-то около 10 000 тенге. Егеря говорят, помимо штрафов предусмотрена и выплата ущерба. Только вот, сколько она составляет, так и не назвали. Приедут ли туристы, чтобы издалека увидеть, как кормят оленей, едва ли. Для этого необходимо продумать, как примирить оленей с человеком, чтобы они могли доверять людям и подходить поближе.