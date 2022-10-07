Комплекс для спасения новорожденных с асфиксией появился в Шымкенте

В перинатальном центре Шымкента появился комплекс для спасения новорожденных с асфиксией, сообщает OTYRAR.

Малышей после кислородного голодания теперь будет легче возвращать к полноценной жизни. «Умное» оборудование самостоятельно приводит в норму температуру тела младенца, а затем заставляет работать все клетки маленького организма.

«За этот год за 8 месяцев уже 5 детей доношенных, которые родились с тяжёлой асфиксией, проходили через реанимацию. Из них, до того как мы получили это оборудование, 4 детям проводили контролируемую лечебную гипотермию с помощью физических методов. Сами контролировали со льдом, контролировали температуру ребенка. После того как мы получили это оборудование, этот аппарат нам облегчил работу», — говорит Миродил Миркурбанов, врач-неонатолог.

Раньше врачам приходилось делать это с помощью физических методов: со льдом и водой в руках, ровно 72 часа контролировать температуру тела, и держать её на уровне 34 градусов. Затем постепенно поднимать. От того, как этот процесс пройдет, зависела дальнейшая жизнь ребёнка. Ведь зачастую кислородное голодание при родах становится причиной многочисленных недугов.

«Наш перинатальный центр получил необходимое оборудование для детей с осложнениями, родившихся при тяжелых акушерских ситуациях. Это гипоксии, асфиксии. Чтобы мозг ребенка не пострадал, нам крайне важно использование доказанной технологии управляемой гипотермии. И эта технология должна использоваться с первых часов жизни, чтобы понизить температуру ребенка и поддерживать так 72 часа«, — говорит Инна Глазебная, руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения г.Шымкента.

С начала года в перинатальном центре Шымкента приняли 4,5 тысячи родов, 500 малышей выходили в реанимации. Проект управляемая гипотермия поможет снизить смертность и инвалидизацию младенцев.