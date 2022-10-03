Лжеминёры могут сесть в тюрьму на 5 лет

О телефонных террористах говорили на брифинге в министерстве внутренних дел Казахстана.

По словам представителей ведомства, большинство фейковых сообщений о бомбах поступает из-за рубежа.

«В интернете действуют анонимные сообщества, занимающиеся так называемым «сватингом» — массовой рассылкой ложных сообщений в экстренные службы от имени других лиц. Мотивы при этом разные: личная месть, конфликт, желание создать проблемы другому человеку», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

Иногда звонят и ученики. В Алматинской области на электронную почту трех школ поступили сообщения об установленных взрывных устройствах. Оказалось, что за этим стоит несовершеннолетний.

«На следующий день полицией совместно с КНБ был установлен 12-летний школьник, совершивший данное преступление. В связи с недостижением возраста уголовной ответственности, дело в отношении ученика было прекращено. Его родители привлечены к административной ответственности — за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», — говорит Шугыла Турлыбек.

Родителям лжеминёра выписали штраф — 30 тысяч тенге. МВД и спецорганы активно взаимодействует с зарубежными правоохранителями, а также интернет-провайдерами для установления IP-адресов, аккаунтов и других сведений злоумышленников.

Похожий случай произошел 20 сентября в Шымкенте. Тогда после сообщения о заложенной бомбе в №15 школе оцепили весь район, массово эвакуировали учащихся и педагогов. Лжетеррористом оказался нетрезвый мужчина.

«Только за последние 2 месяца установлены 5 человек, которые совершили рассылку ложных сообщений посредством интернета. В целом, с начала года 28 человек привлечены к уголовной ответственности за такие преступления, 8 из них осуждены к реальным срокам лишения свободы«, — рассказывает официальный представитель МВД РК.

Для обработки поступающих обращений граждан в приложение «102» в МВД используют искусственный интеллект. Экстренные звонки принимают без обязательной регистрации.

«Благодаря системе у населения появилась дополнительная возможность обращения в полицию и осуществления экстренного вызова с места происшествия посредством приложения «102», доступного для операционных систем Android и iOS. С момента внедрения в стране системы «Омниканальность процесса приёма сообщений граждан», поступило более 1,2 миллиона различных обращений, в том числе аудио- и видеозвонки, текстовые сообщения через мобильное приложение «102» и из различных мессенджеров, а также запросы граждан на сервисы ОВД«, — говорит Адиль Сарсенов, главный специалист департамента информатизации и связи МВД РК.

В Казахстане запустят мобильное приложение «102» и чат-боты для Telegram, Facebook Messenger и ВКонтакте. Эти инструменты призваны помочь гражданам сообщать о преступлениях и получать доступ к государственной информации. Можно также записаться на прием, обратиться в миграционную службу, узнать о вакансиях в МВД, сообщить об актах терроризма и экстремизма, и задать вопросы следователям.