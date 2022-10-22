Матерей лучших полицейских наградили в Шымкенте

Накануне Дня Республики в Шымкенте более 70 матерей полицейских, отличившихся на службе, наградили медалью «Үздік офицердің анасы».

Особенно тепло и с почтением ко взрослым встречают День Республики полицейские Шымкента. Сегодня в актовом зале поздравили с наступающим праздником и поблагодарили матерей отличившихся полицейских города.

С приветственным словом перед собравшимися выступил начальник ДП г.Шымкента генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков.

«25 октября 2022 года мы отмечаем национальный праздник — День Республики. Сегодня мы не можем не вспомнить генерала Халменова Кулахмета Дуйсенбековича. На долю которого пришлись самые тяжелые годы становления шымкентской полиции. Он на протяжении 12 лет руководил ГУВД Чимкентской области в период с 1967 по 1979 годы. Внес весомый вклад в развитие органов внутренних дел южного региона. Его имя вписано золотыми буквами в историю полиции Казахстана. День Республики самый знаменательный день в жизни каждого казахстанца. В эти дни мы чествуем сотрудников, которые проявили героизм и мужество во время несения службы, полицейских-спортсменов, популяризирующих нашу страну на мировой арене», — сказал Кайрат Дальбеков, начальник ДП г.Шымкента.

Особую торжественность мероприятию придала церемония награждения медалью «Үздік офицердің анасы». Приказом начальника ДП г.Шымкент награждены 73 матери, в том числе из рук генерала получили медали директор детдома №4 Нурсауле Тастыбаева, чьи 3 воспитанников являются курсантами Карагандинской высшей школы МВД РК.

Среди награжденных мамы героев-полицейских — лейтенанта полиции Акжана Алтынбекова, а также капитанов полиции Батыйхана Пернебая и Еламана Абдуалиева,

Награждены медалью и мамы спортсменов-полицейских, многократных чемпионов мировых полицейских игр майора полиции Галымжана Катбаева и капитана полиции Дамира Ташанова.

Также за достижение высоких результатов в работе поощрили более 60 полицейских.

В завершении праздничного мероприятия прошел концерт с участием артистов эстрады. Они своими добрыми и душевными композициями подарили собравшимся позитивное настроение.