Новая банкнота номиналом 20 000 тенге появилась в Казахстане

Банкнота стала одной из самых защищенных от подделок в мире. Ее выпуск посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.

С 1 октября национальный банк Казахстана выпустил в обращение банкноту в 20 000 тенге. Ее обязаны принимать по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Купюра выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Ее выпуск посвятили 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«Лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала. Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155×79мм», — говорит Кульзипа Есерова, старший эксперт-кассир шымкентского филиала РГУ НБ РК.

На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы нашей страны — монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости.

«На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда. Банкнота дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии «Қазақ Елі», который в настоящее время представлен номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге», — говорит Кульзипа Есерова, старший эксперт-кассир шымкентского филиала РГУ НБ РК.

Новая банкнота — одна из самых защищенных от подделок в мире. Получить ее можно в банках второго уровня, а также в кассе отделений национального банка Казахстана. Режим работы кассы с 9 часов утра до 3 часов дня. Обеденный перерыв с 12 часов дня до часу.