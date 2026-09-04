Прогноз на базовую ставку сделали эксперты

Национальный банк может изменить главный ориентир для стоимости денег в стране. Инфляция впервые почти за год опустилась ниже 10%, казалось бы. На одной чаше весов замедление инфляции, на другой растущие бюджетные и внешние риски.

Эксперты говорят, при принятии решения по базовой ставке нацбанк в первую очередь ориентируется на динамику инфляции, инфляционные ожидания и другие показатели роста цен. По словам экономического обозревателя Сергея Домнина, анализ доступных резюме обсуждений комитета по денежно-кредитной политике показывает: именно инфляция чаще всего становится главным фактором при принятии решения.

Так было и в последние разы, когда регулятор снижал ставку. Сейчас ситуация также располагает к смягчению денежно-кредитной политики. Впервые более чем за 11 месяцев годовая инфляция опустилась ниже отметки в 10%.

Эксперты допускают постепенное снижение базовой ставки уже этой осенью. Такой сценарий считает возможным экономический обозреватель Сергей Домнин: «Оснований для резкого снижения ставки этой осенью, скорее всего, нет. Однако постепенное смягчение денежно-кредитной политики выглядит логичным. Национальный банк придерживается умеренно жёсткого курса, поэтому ставка может быть снижена на 25–50 базисных пунктов — то есть на четверть или половину процентного пункта».

Похожего сценария придерживаются и участники опроса ассоциации финансистов Казахстана. Около 90% опрошенных профессиональных участников финрынка ожидают снижения ставки. При этом аналитики отмечают первые признаки настороженности при рассмотрении долгосрочной перспективы принятия решения. Причина обновленные бюджетные параметры на ближайшие три года. Правительство пересмотрело прежние планы, и объем изъятий из нацфонда вновь планируют увеличить.

Сдерживающим фактором остаются растущие бюджетные расходы, которые могут вновь усилить инфляционное давление. На этот риск указывает главный аналитик АФК Рамазан Досов: «Фактически только один год бюджет формировался в соответствии с правилами, предусматривающими снижение зависимости от трансфертов из Национального фонда. В следующем году их объём снова планируют увеличить, а значит, в экономику поступит больше денег. Если спрос будет расти быстрее предложения, это усилит инфляционное давление. Поэтому инфляционные ожидания уже пересматриваются в сторону повышения, и существенного снижения базовой ставки рынок пока не ожидает. Через год её прогнозируют примерно на уровне 14,75%».

Дополнительными факторами давления будут повышение тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и возможное повышение цен на ГСМ. Кроме того, усиливается внешнее инфляционное давление. Все эти факторы регулятору предстоит учесть уже завтра, 4 сентября, когда национальный банк объявит очередное решение по базовой ставке.

Сейчас она составляет 16,75%.