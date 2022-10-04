Новый парк откроется в Шымкенте

Новый современный парк с детской площадкой откроется в 11 микрорайоне Шымкента, передает OTYRAR.

Об этом сообщила пресс-служба акимата города. Строительство нового комфортного места досуга близится к завершению.

Новый парк с фонтаном раскинется на территории 1,600 гектаров. Парк будет разделен на зоны для детей и взрослых, предусмотрены различные виды досуга.

Юные шымкентцы смогут прокатиться с ветерком на новой велодорожке, посетить веревочный парк, для любителей спорта установлены уличные тренажеры, а вот самых маленьких жителей города порадует современная детская площадка. Любители интеллектуальных игр смогут поиграть в шахматы в специально отведенном уголке. Также, как обещают в акимате, парк будет утопать в зелени.

В настоящий момент, строительные работы завершены на 93 процента, ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец ноября.