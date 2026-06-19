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Новый парк «Астана» строится в Туркестане

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Алиса Дуваева
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Строительство нового парка «Астана», продолжается в Туркестане. На его территории появится площадь государственных символов, прогулочные аллеи и современные пространства для отдыха и проведения массовых мероприятий.

Ход реализации проекта проинспектировал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Глава региона ознакомился с темпами строительства и поручил обеспечить качественное выполнение всех работ: «Проект должен быть реализован в соответствии с утвержденным планом. Работы по озеленению и благоустройству необходимо выполнить качественно. Все этапы строительства будут находиться под строгим контролем».

Общая площадь будущего парка составит более 20 гектаров. Здесь будет построена площадь государственных символов, проложены прогулочные аллеи и созданы зеленые зоны для отдыха горожан и туристов.

Проектом предусмотрено озеленение более 12 тысяч квадратных метров территории. Площадь пешеходных дорожек и других объектов с твердым покрытием превысит 32 тысячи квадратных метров. Для удобства посетителей будет организована парковка почти на 800 автомобилей. Новая общественная зона также станет площадкой для проведения крупных культурных и праздничных мероприятий.

По проекту парк сможет одновременно принимать до 20 тысяч человек, что позволит проводить здесь масштабные городские и областные события.

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