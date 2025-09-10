В Шымкенте напомнили об ответственности за незаконную вырубку зеленых насаждений

В Шымкенте вопрос охраны зеленых насаждений остается одним из приоритетных направлений экологической политики города.

Сохранение деревьев и кустарников имеет большое значение для благоприятной городской среды, однако действующее законодательство Республики Казахстан допускает их вырубку только в строго определённых случаях.

В Шымкенте вырубка зеленых насаждений разрешается при обеспечении условий для строительной деятельности и проведения строительно-монтажных работ, если они предусмотрены утвержденной и согласованной градостроительной документацией.

Кроме того, допускается удаление деревьев для обслуживания объектов инженерного благоустройства, реконструкции и прокладки инженерных сетей, как подземных, так и надземных коммуникаций.

Важным основанием является ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Например, в Шымкенте при повреждении инженерных сетей или угрозе обрушения деревьев, представляющих опасность для населения, специалисты имеют право провести санитарную вырубку.

Такое вмешательство необходимо для защиты здоровья и жизни граждан, а также для предотвращения ущерба имуществу физических и юридических лиц.

Законодательством также допускается вырубка в целях благоустройства территории существующих объектов и приведения их в эстетический вид.

В Шымкенте такие работы часто проводятся для улучшения видового состава зеленых насаждений и создания комфортных зон отдыха для горожан.

Отдельно стоит отметить случаи, когда деревья и кустарники прорастают на землях общего пользования и мешают безопасному передвижению транспорта или пешеходов.

В таких ситуациях также возможно их удаление с последующим восстановлением зеленого фонда.

Вместе с тем в Шымкенте строго следят за соблюдением норм.

Незаконная порубка, уничтожение или повреждение зеленых насаждений влечет административную ответственность в соответствии со статьями 381-1 и 386 кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

При нанесении ущерба до пятидесяти месячных расчетных показателей нарушителям грозят штрафы.

Таким образом, власти Шымкента подчеркивают, что каждое дерево имеет ценность, а его вырубка возможна только при наличии веских причин и в рамках действующего законодательства.

Горожанам напоминают: забота об экологии начинается с ответственности за сохранение зеленого наследия города.