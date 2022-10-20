Подвиг шымкентского пожарного: Шухрат Халметов о ежедневной работе

В День спасателя принято чествовать сотрудников спасательного ведомства, кто рискуя жизнью, выполнял свой профессиональный долг. Один из них — Шухрат Халметов.

На счету молодого пожарного несколько спасённых жизней. Последний случай до сих пор в памяти спасателя. 13-го октября из охваченной пламенем квартиры он вынес мужчину.

Шухрат Халметов служит пожарным 10 лет. Все эти годы бессменно на передовой «горящего фронта» спасательного департамента Шымкента — в подразделениях службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Трижды рискуя жизнью, он выносил из огня людей. Последний раз в спасательной операции участвовал 13-го октября этого года.

«13-го октября, ночью в 00 часов 5 минут, к нам на пульт поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Нурсат. На вызов были отправлены две основные автомашины и один специальный пожарный автомобиль. По прибытию на место происшествия прибывшие экипажи сообщили о том, что наблюдают густой дым в окнах одной из квартир на третьем этаже», — рассказал диспетчер ДЧС г.Шымкента Азамат Жетпис.

Действовать пожарным приходилось не раздумывая. Жители дома сообщили, что в квартире находится человек. Руководил спасательной операцией старший пожарный Шухрат Халметов. Оперативно оценив обстановку, он принимает решение.

«Мы провели разведку, а потом установили трёхколенную лестницу, по которой поднялись через окно на третий этаж в горящую квартиру. Внутри всё было в дыму. Мы стали проверять все комнаты и в одной из них обнаружили лежащего мужчину. Он был без сознания, отравившись угарным газом. Мы вытащили пострадавшего на улицу и там оказали ему первую помощь, а потом передали его врачам скорой помощи», — вспоминает старший пожарный ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС г. Шымкента Шухрат Халметов.

Благодаря профессиональным действиям спасателей и лично командира, жизнь мужчине удалось спасти. По словам коллег, Шухрат Халметов отличается не только при чрезвычайных происшествиях, но и в спортивной жизни департамента. Он не раз становился победителем республиканских и областных соревнованиий среди пожарных по армрестлингу и гирьевому спорту. Учитывая все достижения Шухрата Халметова, руководство городского Департамента по ЧС планирует поощрить отважного спасателя.