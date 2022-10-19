Предпринимателей города приглашают на встречу с Антикором

В Шымкенте руководитель службы Превенции Агентства встретится с субъектами бизнеса.

21 октября южный мегаполис с рабочим визитом посетит руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов.

В рамках данного визита в Антикор орталығы состоится встреча с предпринимателями в целях обсуждения нового формата взаимодействия.

Прийти на встречу и задать интересующие вопросы может любой проживающий в городе предприниматель. Здесь будут разбирать проблемные вопросы, барьеры, с которыми сталкиваются те, кто ведет собственое дело. Главная цель встречи — это защита малого и среднего бизнеса.

Модератором встречи выступит заместитель акима города Шымкент – А.Саттибаев.

На диалоговой площадке примут участие представители крупных предприятий и МСБ региона, палаты предпринимателей, а также члены Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

По словам организаторов, места ограничены, а потому желающих прийти на встречу просят заранее позвонить по нижеуказанному номеру телефона.

Дата проведения: 21.10.2022 г., 14:30 часов – начало регистрации, 15:00 часов – начало мероприятия.

Место проведения: актовый зал «Antikor ortalygy» (угол улиц Казыбек би и Турысова).

По всем вопросам обращаться по номеру 8 775 306 7850.