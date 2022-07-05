Шымкентцам предлагают бесплатную юридическую консультацию

7 июля 2022 года жители и гости города смогут получить консультации в рамках проекта «АДАЛ КОМЕК».

Прием граждан проведут руководитель Управления государственной инспекции труда Шымкента и члены постоянной комиссии по контролю за работой по противодействию коррупции при Общественном совете.

Если у Вас есть вопросы касательно контроля за соблюдением законодательства в области труда, его безопасности и охраны просим Вас направлять их на WhatsApp номер 8747 741 76 28 или посетить здание «Аntikor ortalyǵy» и получить юридическую консультацию.

Время проведения и место проведения: Шымкент, ул. Казыбек би 3, с 15:30 до 17.00 часов