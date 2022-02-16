Казахстанцев, которые будут сообщать о фактах коррупции, обещают защитить от нападок. За разглашение данных о таких людях в законе введут уголовную ответственность.

«На сегодняшний день рычаги государственной защиты предусмотрены лишь в отношении лиц, участвующих в уголовном процессе. А лица, сообщающие о коррупции, могут быть не охвачены уголовным процессом. К тому же, меры защиты применяются лишь в случае наличия реальной угрозы совершения в отношении защищаемых лиц насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния. К примеру, в законодательстве не предусмотрены меры по защите трудовых прав таких лиц. То есть, есть риски гонения на работе», — говорит Марат Ахметжанов, председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

По словам Ахметжанова, люди боятся сообщать о коррупции. Страшат их нападки со стороны коллег, начальства и родственников тех коррупционеров, о которых они заявляют. Он надеется, что новое законодательство развяжет языки тем, кто стал свидетелем коррупционных фактов.

«У нас, к сожалению, со времен советской эпохи к этим людям, надо сказать, негативное отношение. Они чувствуют себя, как белая ворона в коллективе. Им не только физическая, но и моральная поддержка нужна. Поэтому на сегодня такие, возможно, нестандартные методы нужны, чтобы действительно защитить, помочь им», — говорит Марат Ахметжанов, председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

Под контроль возьмут и чиновников. Следить будут за соответствием расходов и доходов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов. Их могут ждать санкции. Лишить должности могут если дебет с кредитом на бумаге не сойдутся.

«Так, в случае, если сумма расхождения расходов и доходов превысит тысячекратный размер минимального расчетного показателя, на государственного служащего будет наложен административный штраф в размере 90 процентов от суммы расхождения. Если же сумма расхождения расходов и доходов превысит годовой доход государственного служащего, то он подлежит увольнению с государственной службы по отрицательным мотивам», — рассказал Марат Ахметжанов, председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

Правда, нововведения планируют ввести только через 5 лет. Поскольку в 2025 году о размерах своих доходов будут отчитываться все граждане республики, а с 2026 года начнется процесс сопоставления расходов с доходами. Говорили и о возврате выведенных за рубеж средств, вопрос о принимаемых мерах задал депутат Ерлан Саиров.

«Президент дал конкретное поручение. В этой связи наш народ ждет конкретного результата. Во-первых, какие конкретные механизмы существуют в данном законе? Во-вторых, какими компетентными органами ведется работа за рубежом, как долго может продолжаться процесс возврата незаконно вывезенного капитала в Казахстан?», — говорит Ерлан Саиров, депутат маслихата.

Процесс возвращения незаконно вывезенного капитала в Казахстан инициирован Генеральной прокуратурой. Уже сейчас специалисты начали тесно сотрудничать со странами, куда чаще всего выводят деньги.

Будут введены нормы о передаче в доверительное управление государственного имущества для льготного пользования благотворительными и волонтерскими организациями.

«В целях стимулирования субъектов благотворительности предусмотрен механизм присвоения им почетных званий. Вводится понятие уполномоченного органа в сфере благотворительности. Его деятельность будет направлена на реализацию государственной политики в сфере благотворительности, обеспечение межотраслевой координации, улучшение взаимодействия с гражданским обществом«, — рассказал Болат Тлепов, вице-министр информации и общественного развития РК.

По его словам, для стимулирования бизнеса к участию в волонтерстве и благотворительности в законопроект включены нормы, регламентирующие корпоративное волонтерство и корпоративную благотворительность. А при трудоустройстве в государственные учреждения, казенные предприятия конкурсная комиссия будет учитывать волонтерский опыт кандидата.