Работа в Южной Корее: Как шымкентцы стали жертвами мошеннических схем

Как минимум два жителя Шымкента стали жертвами мошенницы, которая выдавала себя за посредника иностранных фирм и обещала помочь с визой и трудоустройством.

Примерно в одно время в полицию за помощью обратились два жителя города. 40-летний мужчина рассказал, что доверившись малознакомой женщине, отдал 997 тысяч тенге. За эти деньги якобы посредник иностранной фирмы обещала оформить визу и помочь с трудоустройством в Южной Корее.

Примерно такого же содержания заявление поступило от 48-летнего шымкентца. Он рассказал, что еще в феврале месяце отдал чуть более 1 млн тенге некой женщине за помощь в получении визы и трудоустройства.

Шымкентские полицейские провели оперативно-розыскную работу и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 34-летняя жительница Кызылординской области Шиелинского района.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК (Мошенничество). Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.