Казахстанцы смогут легально работать в Южной Корее по системе EPS

Министерство труда и социальной защиты населения РК разъяснило порядок трудоустройства казахстанцев в Южной Корее по системе Employment Permit System (EPS).

Отбор кандидатов начнется после открытия EPS-центра в Алматы. Претендентам предстоит сдать экзамен на знание корейского языка EPS-TOPIK и пройти оценку профессиональных навыков. Также будут учитываться образование, опыт работы и наличие профессиональных сертификатов.

Участвовать в отборе смогут казахстанцы в возрасте от 18 до 39 лет, не имеющие судимости, ограничений на выезд из страны, запрета на въезд или фактов депортации из Южной Кореи. Обязательными условиями также станут наличие действующего паспорта и прохождение медицинского обследования.

Успешно прошедших отбор включат в официальный список соискателей, из которого корейские работодатели будут выбирать сотрудников. При этом сдача экзамена и включение в список не гарантируют трудоустройство.

После выбора кандидата работодатель направит трудовой договор. Перед выездом работник должен будет пройти обязательную подготовку в EPS-центре в Алматы и оформить рабочую визу.

Работать в Южной Корее по системе EPS можно будет до трех лет с возможностью продления в предусмотренных случаях еще на один год и десять месяцев.

Минтруда призывает казахстанцев пользоваться только официальной информацией и не передавать деньги или документы посредникам, обещающим гарантированное трудоустройство. Сроки регистрации и проведения отбора будут объявлены дополнительно.