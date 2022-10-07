В микрорайоне Нурсат появится новый жилой комплекс

Строительная компания Orda Invest выводит на рынок новый проект комфорт класса в Шымкенте.

Жилой комплекс Capital расположится в перспективном и развивающемся микрорайоне Нурсат, где в шаговой доступности находится все для комфортной жизни: школы, детские сады, супермаркеты, аптеки и пр. Рядом с домом располагаются ключевые объекты, например, как Дворец Культуры «Туркестан Сарайы», Драматический театр им. Шанина, торговый дом «Метро», ТРЦ Rahima Plaza, НИШ, а также строится новая мечеть.

Проект будет состоять из 9-12 этажных блоков. В качестве каркаса здания выступает монолит. Для наружной облицовки будут использованы фиброцементные плиты, которые славятся своей прочностью и стойкостью к солнечному свету.

В просторном дворе каждый житель найдет себе занятие по душе. На его территории предусмотрены игровые зоны для детей всех возрастов. Любители спорта могут проводить время с пользой на спортивной площадке или многофункциональном поле. Большое внимание уделено озеленению – согласно проекту жилого комплекса, на территории будет разбит сквер с живой изгородью. Безопасность двора будет обеспечивать круглосуточное наблюдение, а доступ посторонних лиц будет ограничен.

На одной площадке разместятся 4 до 6 квартир. В каждой будут предусмотрены Smart-замки, с несколькими способами открытия двери – при помощи кода, магнитного чипа и обычного механического ключа. Высота потолков достигает до 3 метров, что в комбинации с увеличенными окнами позволит вам реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Это уже второй проект застройщика в Шымкенте. Первым стал жилой комплекс Viva в микрорайоне Астана, который был сдан в эксплуатацию этом году и уже имеет успех на вторичном рынке. В столице Orda Invest построил такие популярные объекты как Baisanat, Liberty, Orken Apartments и т.д. Сегодня компания реализует один из самых масштабных проектов Премиум-класса в столице — ЖК Europe City.

В честь запуска нового проекта Orda Invest совместно с магазином техники Technodom разыгрывает гарантированные призы первым покупателям квартир в ЖК Capital. Отдел продаж находится в г. Шымкент по адресу Кунаева 89. Для первичной консультации можете позвонить по номеру 8 (708) 8 904 904.