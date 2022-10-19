В Шымкенте наградили победителей конкурса «Государственный язык — символ независимости»

В Шымкенте прошел городской конкурс среди молод ых представителей различных этносов «государственный язык – символ независимости».

В конкурсе, организованном учебно-методическим центром по языкам, приняли участие 12 студентов средних и высших учебных заведений города. Смотр проходящий в 3 этапа, организован с целью расширения сферы применения государственного языка.



Обладательницей 1 места в конкурсе «государственный язык – символ независимости стала Ирода Аманова в совершенстве владеющая казахским языком. Студентка Южно-Казахстанской медицинской академии рассказывает, что государственным языком владеет вся семья. А в городском конкурсе, посвященном творчеству казахских писателей, приняла участие по рекомендации преподавателей вуза.



“В нашей семье мы все выучили казахский язык сразу после того, как он стал государственным языком. Мы все учились на русском языке, но конечно, знаем и государственный язык. Я с первого класса начала учить казахский язык, поэтому и знаю его так хорошо. Я специально не готовилась, но учителя в Академии помогали, подавали разные идеи”, — рассказывает участница конкурса Ирода Аманова



По словам организаторов, главная цель проведения этого конкурса-расширение сферы применения государственного языка. В последнее время среди представителей других этносов увеличилось количество молодых людей, владеющих казахским языком.

“Основная цель сегодняшнего конкурса – расширение сферы использования государственного языка, укрепление функции казахского языка как языка межэтнического общения. Сегодняшнее состязание состоит из трех этапов. На первом этапе участники конкурса представили видеоролики. Второй-этап ответы на вопросы. Задание третьего этапа- создание эссе на тему “Независимый Казахстан». Его будет анализировать и оценивать жюри”, — говорит директор Учебно-методического центра языков г. Шымкента Гульмира Жанысбекова.



В Шымкенте наградили победителей. Каждый участник городского конкурса, подготовил и представил на суд жюри 3-минутный видеоролик на казахском языке, рассказывающий о себе. На втором этапе участники размышляли на заданную тему отвечая на вопросы, а на последнем этапе написали эссе на государственном языке на тему «Независимый Қазахстан». Победителям и призерам соревнований были вручены ценные призы.