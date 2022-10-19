В Шымкенте наградили победителей конкурса «Государственный язык — символ независимости»

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Данияр Худайбергенов
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В Шымкенте прошел городской конкурс среди молодых представителей различных этносов «государственный язык – символ независимости».

В конкурсе, организованном учебно-методическим центром по языкам, приняли участие 12 студентов средних и высших учебных заведений города. Смотр проходящий в 3 этапа, организован с целью расширения сферы применения государственного языка.

Обладательницей 1 места в конкурсе «государственный язык – символ независимости стала Ирода Аманова в совершенстве владеющая казахским языком. Студентка Южно-Казахстанской медицинской академии рассказывает, что государственным языком владеет вся семья. А в городском конкурсе, посвященном творчеству казахских писателей, приняла участие по рекомендации преподавателей вуза.

В нашей семье мы все выучили казахский язык сразу после того, как он стал государственным языком. Мы все учились на русском языке, но конечно, знаем и государственный язык. Я с первого класса начала учить казахский язык, поэтому и знаю его так хорошо. Я специально не готовилась, но учителя в Академии помогали, подавали разные идеи”,рассказывает участница конкурса Ирода Аманова

По словам организаторов, главная цель проведения этого конкурса-расширение сферы применения государственного языка. В последнее время среди представителей других этносов увеличилось количество молодых людей, владеющих казахским языком.

Основная цель сегодняшнего конкурса – расширение сферы использования государственного языка, укрепление функции казахского языка как языка межэтнического общения. Сегодняшнее состязание состоит из трех этапов. На первом этапе участники конкурса представили видеоролики. Второй-этап ответы на вопросы. Задание третьего этапа- создание эссе на тему “Независимый Казахстан». Его будет анализировать и оценивать жюри”, говорит директор Учебно-методического центра языков г. Шымкента Гульмира Жанысбекова.

В Шымкенте наградили победителей. Каждый участник городского конкурса, подготовил и представил на суд жюри 3-минутный видеоролик на казахском языке, рассказывающий о себе. На втором этапе участники размышляли на заданную тему отвечая на вопросы, а на последнем этапе написали эссе на государственном языке на тему «Независимый Қазахстан». Победителям и призерам соревнований были вручены ценные призы.

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