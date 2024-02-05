Новую модель Alsvin представили в дилерском центре Changan Auto Shymkent

В шымкентском дилерском центре Changan Auto Shymkent представили новую марку авто Alsvin.

На казахстанском рынке бренд Changan известен давно, а новая модель сейчас представлена как комфортная и бюджетная. Автомобиль выходит на дороги страны впервые.

Для семьи, для души и комфорта, так характеризуют марку Alsvin от Дилерского центра Changan Auto Shymkent. Седан оснащён полутораметровым двигателем, мощностью 98 лошадиных сил, с крутящим моментом 137 Ньютон на метр. У автомобиля передний привод и 5-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа.

«Здесь есть круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, климат-контроль, датчик давления в шинах, 8-дюймовый экран мультимедиа, полностью сенсорный. Я думаю, за такую цену очень хороший экземпляр. У нас есть свой полностью сервисный центр, а также есть отдел запчастей, по расходникам у нас все имеется», — говорит Азамат Тузелов, менеджер отдела продаж Changan Auto Shymkent.

Цена за авто впечатляет — 6 990 000 тенге. За такую сумму новую машину с такими параметрами не найти, говорят автолюбители. У Alsvin классические силовые параметры для седанов В-класса, но на этом сходство с одноклассниками заканчивается.

Важно! Автомобиль оснащён системами курсовой устойчивости, контроля давления в шинах и помощи при подъеме. Экокожа в салоне автомобиля смотрится роскошно, дорого и красиво.

«Вышла новая модель Alsvin. Купить автомобиль можно в дилерском центре по адресу Темирлановское шоссе, 115 всего за 6 млн 990 тысяч тенге. Также, авто можно приобрести в кредит до 7 лет, с первоначальным взносом от 10 процентов», — говорит Серик Лесбек, директор дилерского центра Changan Auto Shymkent.

При покупке авто предоставляется заводская гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Alsvin называют комфортным безопасным «другом», который никогда не подведет. Если вы решили приобрести авто, эксперты советуют присмотреться и приобрести Alsvin, чтобы убедится в качестве, комфорте и доступной цене автомобиля.

Дилерский центр Changan Auto Shymkent

г. Шымкент, Темирлановское шоссе, 115

+7 (725) 239 32 32

instagram: @changan_shymkent

сайт: https://changan-nomadcar.kz