В Шымкенте за неделю с помощью видеокамер раскрыто 8 преступлений

За неделю с помощью камер видеонаблюдения раскрыто 8 преступлений: кражи — 7, наркопреступление — 1.

В период с 17 по 23 октября текущего года на канал «102» Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент поступило 7597 звонков различного характера.

Камеры видеонаблюдения оказывают большую помощь в профилактике правонарушений, раскрытии преступлений по горячим следам.

Также по принципу нулевой терпимости и административным правонарушениям выявлено 1298 фактов.

Из них 937 нарушений правил дорожного движения.