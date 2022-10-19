В Туркестанской области внедряют новые стандарты для повышения конкурентоспособности

В Шымкенте отметили Всемирный день стандартизации. В честь праздника за вклад в развитие стандартизации был награждён ряд специалист ов этой отрасли.

В честь профессионального праздника «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» города и Туркестанской области организовал круглый стол с участием специалистов отрасли из соседних областей . Участники собрания рассказали о достижениях и изменениях в области стандартизации. А владельцам предприятий так же участвовавшим в обсуждении были разъяснены изменения, внесенные в технический регламент. По словам руководителей отрасли, сегодня молодые специалисты проходят обучение по специальному техническому регулированию и сертификации.

“Мы организуем круглый стол в честь празднования Всемирного дня стандартизации. Специалисты, предприятия из Шымкента, Туркестанской области, а также Кызылординской, и Жамбылской областей выходят на видеосвязь через зум. Этот праздник отмечается ежегодно с 1970 года. Основная цель празднования – показать важность стандартизации. Она вносит значительный вклад в развитие экономики. Сейчас мы работаем в направлении гармонизации наших стандартов с международными нормами. Сейчас мы работаем над 8 техническими регламентами. О них мы также будем говорить здесь за круглым столом”, — рассказал директор филиала РГП “Казстандарт” Туркестанской области Сакен Бейсеев.

День стандартизации в нашей стране отмечается уже 52 года. В преддверии профессионального праздника были награждены сотрудники ряда предприятий, которые внесли свой вклад в развитие отрасли. Одна из тех, чей труд был отмечен руководством, Гульнара Шимирова.

“Поздравляю всех моих коллег со Всемирным днем стандартизации. В этой сфере проводится очень сложная работа. В соответствии с техническим стандартами действует регламент, который влияет на разные стороны нашей жизни. Благодарю всех своих коллег за поддержку в работе», — говорит инженер-специалист по стандартизации Гульнара Шимирова.

Участники собрания отмечают, что увеличение требований стандарта, влияет на повышение качества продукции и услуг. Международные нормативы в нашей стране применяются с 1994 года. И ежегодно в Шымкенте увеличивается количество предприятий, работающих по международным стандартам. .