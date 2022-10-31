Виртуозы ковша: экскаваторщики поразили публику ювелирной точностью

В Шымкенте впервые состоялось техническое соревнование между машинистами экскаватора и грузовиков. Водители спецтехники продемонстрировали свое мастерство на конкурсе профессионалов «Тop Driver». Около 20 лучших специалистов южного региона приняли участие в беспрецедентном конкурсе.

Впервые в Шымкенте состоялось захватывающее соревнование водителей экскаваторов и грузовиков. 20 лучших мастеров своего дела продемонстрировали навыки в необычном конкурсе. Водители с точностью наливали воду в стакан с помощью бутылки, прикрепленной к ковшу экскаватора, и забивали гвоздь в бревно. Одним из самых сложных этапов конкурса, было открыть бутылку с помощью ковша.

Азамат Ажибекулы, генеральный директор ТОО «Sevalo Engineering Machinery Kazakhstan»: «Всегда с интересом участвуют ребята из южного региона. В конкурсе на экскаваторах хотели участвовать 25 человек, на грузовиках — около 40 человек. Однако, из-за нехватки времени, в двух конкурсах участвует всего 10 человек. Гонка жаркая».

Организатором профессионального конкурса является компания «Sevalo». Это единственный перевозчик всемирно известного бренда строительной техники SDLG. Завод выпускает экскаваторы, бульдозеры, катки и погрузчики. Компания «Sevalo» успешно продает свою продукцию больше полувека. Помимо этого, «Sevalo» привозит качественную спецтехнику напрямую с заводов из Китая, а также предлагает полный ассортимент запасных частей.

Ли Лижун, представитель компании «SDLG»: «Два месяца назад мы организовали мероприятие такое в Алматы. Получили хороший результат. Мероприятие началось в 2013 году. Проходило в Тайланде, Китае, России и многих других странах. И мы уже получили хороший социальный результат».

В техническом конкурсе приняли участие постоянные клиенты компании. Азамат Байбосынов специально приехал из Арыси, когда узнал, что его любимая компания будет проводить соревнование. Частный предприниматель работает с «Sevalo» уже 6 лет.

Азамат Байбосынов, частный предприниматель: «Работаю с компанией «Sevalo» шесть лет. Все отлично, их продукция меня полностью устраивает. У них есть гарантия, они к нам хорошо относятся. Вот, сегодня они приехали из Алматы и устроили для нас шикарное соревнование. Сделали они специально для клиентов! Прекрасно! Покупайте у «Sevalo» погрузчики, экскаваторы и много другой техники».

Специальные дипломы и кубки, а также ценные призы были вручены организаторами победителям конкурса. Представители компании говорят, что планируют проводить подобное техническое соревнование каждый год.