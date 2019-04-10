Компания «Севало», официальный представитель китайского предприятия «SDLG», презентовала линейку специальных автомашин, предназначенных для продажи на территории нашей области.

Тракторы, экскаваторы и другая инженерная техника производится совместно со шведским концерном «Volvo» в Китае и давно зарекомендовала себя на международном рынке. Первые покупатели могли не только приобрести технику со скидкой, но и участвовать в розыгрыше призов.

Китайская компания «SDLG» на казахстанском рынке присутствует уже более 10 лет и её техника работает на многих стройках республики. Такие встречи с потенциальными покупателями проводятся часто и в этот раз для презентации новых моделей приехала целая группа китайских специалистов, представившая обширную линейку специальной техники.

Гари Ли, представитель компании «SDLG»: «Мы привезли в Казахстан и представляем для продажи несколько видов техники — это фронтальные погрузчики, автогрейдеры, экскаваторы, и обычные погрузчики. Но вся техника изготовлена по европейской технологии, поэтому у нас и хорошее качество. И здесь в Казахстане у нас есть свой дистрибьютор который очень успешно занимается, продажей техники на рынке».

Эксклюзивный дистрибьютор китайского изготовителя казахстанская компания «Севало». Реализацией китайской техники на республиканском рынке она занимается около 10 лет. За эти годы продано больше двух тысяч единиц техники. Наиболее востребованные из машин — фронтальные погрузчики. Их продано почти полторы тысячи штук. И как говорят специалисты компании, пока техника нареканий со стороны клиентов не вызывала.

Булат Ибраев, представитель компании «Севало»: «Во-первых, это очень надёжная техника. Она себя здесь зарекомендовала очень хорошо. Китайская компания «SDLG» сотрудничает со шведским концерном «Volvo» завод находится в Китае, сборка вся производится в Китае, но запасные части и комплектующие шведского концерна «Volvo», соответственно, качество хорошее. За всё время продаж пока не было ни одного гарантийного случая, и сегодня на выставке представлены экземпляры, которые можно купить по скидочной выставочной цене и завод здесь идёт навстречу покупателям».

Помимо того, что представители компании для клиентов готовы идти на уступки, потенциальные покупатели смогут участвовать и в розыгрыше призов, что будет приятным бонусом к хорошей покупки. Такие же выставки техники компании «SDLG» специалисты «Севало» планируют провести и в других регионах области.

Данияр Худайбергенов