Компания First one trade официально подписала контракт с логистической компанией России и теперь срок доставки груза составляет 5 недель.

Компания является официальным экспортёром, которая работает без посредников и доставляет качественные проверенные экскаваторы.

Компания First one trade не только о себе заявила на рынке Южной Кореи , компания работает со странами ближнего и дальнего зарубежья в том числе и с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. Из-за задержки товаров через Китай компания официально договорилась перевозить экскаваторы через Россию в Казахстан.

Бе Донг ХАН представитель компании First one trade:»В последнее время из-за проблем доставки через Китай в Казахстан. Мы теперь договорились официально отправлять спецтехнику через Россию. Эта транспортная компания гарантирует доставлять груз в течении 5-6 недель до Казахстана».

Компания First one trade доставляет экскаваторы на заказ из Южной Кореи в Казахстан без посредников. Каждому клиенту предоставляется индивидуально видео отчёт о состоянии техники видео фото отчёт о погрузке техники.

Бе Донг ХАН представитель компании First one trade:»Будем рады что вы нас будете поддерживать и работать с нами спасибо.Мы со своей стороны готовы выполнять все обязательства, относительно доставки спецтехники»

По всем вопросам вы можете обращаться к представителям компании First one trade . Представителями First one trade в Казахстане являются братья Мойдиновы.

Адрес: г. Шымкент ул. Достаскан-1

Телефоны +77058999999

+821037969994

Facebook Спец техника на заказ из Южной Кореи