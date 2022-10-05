Житель Арыси поднял барана 1111 раз и установил новый рекорд

Житель Арыси Азамат Макулбеков установил рекорд по национальному виду спорта.

36- летний парень более тысячи раз поднял барана весом 43 кг и удивил страну. Ранее лучший результат принадлежал жителю Отырарского района поднявшему барана 900 раз. Но Азамат поднял сорока трёхкилограммового барана 1 111 раз установив новый рекорд.

Азамат Макулбеков занимается этим национальным видом спорта уже более 6 лет. Сначала атлет увлекался рукопашным боем. Но потом решил испытать свою силу в этом необычном виде спорта, сначала в Кызылорде, затем в Павлодаре и в итоге занял 1 место. Одна из целей рекордсмена сделать этот национальный вид спорта популярным по всему Казахстану.

«1111 раз барана я поднял в Арыси. На одном из мероприятий организованном молодежным ресурсным центром. Кроме того участвовал в соревнованиях и устанавливал рекорды на праздниках Наурыз и Курбан айт. Я хотел бы, что бы такие соревнования прошли на республиканском уровне. И тогда у молодежи была бы мотивация к занятию этим видом спорта», — говорит житель Арыси Азамат Макулбеков.

Достижения парня-рекордсмена привлекли внимание главы города Арыси Гульжан Курманбековой. Она приняла победителя и вручила почётную грамоту.

«Мы уже не один раз слышали о твоих победах. Ребята приходят, хвалят тебя, рассказывают о твоих достижениях. Хочу поблагодарить тебя за твоё упорство. Теперь Арысь на устах многих людей», — отметила аким Гульжан Курманбекова.

Останавливаться на последнем достижении рекордсмен не планирует. Его новая цель-тренировки по поднятию муляжа барана большего веса и установка нового рекорда.