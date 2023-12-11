Соревнования по национальной стрельбе из лука на лошадях проходят в Шымкенте

Кубок федерации по национальной стрельбе из лука на лошадях жамбы ату проходит в Шымкенте. В соревнованиях принимают участия 42 спортсмена из 11 регионов Казахстана.

Эти всадники на конях отменно владеют стрельбой из лука. Спортсмены соревнуются между собой в нескольких стилях: казахском, турецком, венгерском, корейском.

«Соревнования не из легких, погода прохладная. Рассчитываю на 4-е 5-е место в турецком стиле, еще остался венгерский и казахский. Надеюсь, мы получим хорошие результаты по этим двум стилям», — говорит Абзал Тулыбеков, спортсмен.

В следующем году в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет чемпионат мира по «Жамбы ату». В нем примут участие трое казахстанских всадников-стрелков.

«Я считаю, что мы готовы к чемпионату мира. Мы как и наши предки соревнуемся в скорости и меткости. Поэтому ждем от наших спортсменов хорошие результаты», — говорит Елдос Бадашев, главный тренер национальной сборной по «Жамбы ату».

По словам организаторов, жамбы ату имеет патриотическое значение для спортсменов, так как прививает уважение к культуре своих предков. Организаторы кубка федерации дали возможность принять участие в соревнованиях и женским командам. Они соревнуются в игре «Тамирис».

«Для того, чтобы соревнование проходило честно, мы ставим таймер и смотрим, когда начнётся и когда закончится состязание, через сколько минут и секунд. У нас есть видеонаблюдение, и так мы узнаём, сколько очков набрали наши спортсмены при стрельбе из лука», — говорит Еркебулан Ильясов, президент федерации «Жамбы ату».

По словам главы федерации, в последние годы развитию Жамбы ату уделяется особое внимание. В ближайшее время в Шымкенте откроется академия где будут учить этому виду национального спорта. Также будут запущены официальный сайт, где все желающие смогут узнать нужную информацию о Жамбы ату.