102-летняя жительница Шымкента проголосовала на выборах

Бабушка 25 внуков и 35 правнуков Роза Шемирова проголосовала на №266 избирательном участке Шымкента, передает корреспондент OTYRAR.

Шымкентцы пожилого возраста голосуют на выборах. Роза Шемирова родилась в далеком 1920 году. Сейчас женщине 102 года. Говорит, голосовала на всех семи выборах президентов Казахстана. И в этот раз пришла отдать свой голос. В избирательный участок пенсионерка пришла с родственниками.

Роза-апай могла бы проголосовать и из дома. Но по словам родных бабушки, для своих лет она очень активная и решила прийти в избирательный участок сама. У женщины пятеро детей, 25 внуков и 35 правнуков. Говорит, для нее отдать свой голос значит выбрать лучшее будущее для страны и своей семьи.

«Мы такое поколение, которое не стареет. Мы много трудились, возможно поэтому так долго прожили. Я считаю, что долг каждого отдать свой голос на выборах. Надеюсь будущий президент поможет простым людям, снизит цены на жилье и продукты«, — говорит Роза Шемирова, пенсионерка.

Всего в Шымкенте проживают четверо пенсионеров, кто пережил столетний рубеж. Все они могут прийти отдать свой голос на избирательных участках. А к тем, кто по состоянию здоровья не может этого сделать, члены избирательной комиссии придут с ящиком для голосования на дом. До 12 часов дня в ЦИКе собирают заявки.