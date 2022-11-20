Фоторепортаж из сельской глубинки. Выборы 2022

Корреспонденты OTYRAR колесят по региону в поисках актуальной информации. И сегодня наша съемочная группа побывала в Ордабасинском районе селе Торткуль.

Сегодня вместо урока физкультуры в этом зале проходит голосование. Избирательный участок № 468 расположился в спортзале общеобразовательной школы села Торткуль.

Сельчане идут на выборы словно на праздник. Людей много с самого раннего утра, погода тоже распологает. На улице тепло и сухо, столбики термометра показывают +11, а обильные осадки, словно по плану, застыли на время. Завтра здесь снова обещают проливные дожди. Но это уже другая история. Сельчане активны, веселы и бодры. Сегодня они сделают важный выбор и примут участие в поворотном событии страны.

«Конечно мы пришли на выборы, да еще и всей семьей. С утра никому не дала покоя, все встали и пришли на выборы. Я считаю, это законное право каждого казахстанца. Мы выбираем своего президента и дальнейшее развитие Казахстана, как сильного государства. Желаю всем мирного неба над головой и хороших перемен«, — говорит Гульназипа, жительница села Торткуль.

За прозрачностью выборов следит комиссия и 7 наблюдателей. Здесь в № 468 избирательном участке по плану ожидают 2043 избирателя. Около 300 уже сделали свой выбор на старте голосования.

Итоги президентских выборов с нетерепением ждет вся страна.