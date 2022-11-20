Хорошей явкой избирателей отличился МКТУ им. Яссауи в Туркестане

В Международном казахско-турецком университете имени Х. А. Яссауи в Туркестане с самого раннего утра полно народу.

В стенах главного университета и визитной карточки духовной столицы развернули № 133 избирательный участок. Как сообщает корреспондент OTYRAR, по предварительным данным, к 9:30 часам утра здесь проголосовало уже более 230 человек. Это почти 10% от ожидаемого количества избирателей.

В университет имени Х. А. Яссауи свои голоса по плану должны отдать 2773 человека. По крайней мере, именно такое количество избирателей зарегистрированы на данном участке. О фактической явке можно будет точно говорить уже к концу дня.

В целом, атмосфера более чем патриотичная. Народу много, люди стоят в очередях чтобы получить бюллетень и выбрать своего президента. За спиной наблюдателей радует глаз большой небесно-голубой флаг нашей страны. Первые избиратели уже получили символичные подарки, люди активно идут голосовать.