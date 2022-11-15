О коррупции в акимате и районо рассказал глава Антикора Туркестанской области

Глава Антикоррупционного ведомства Туркестанской области Канат Кожахметов рассказал о фактах коррупции в структуре районного акимата. Как стало известно, на взятках попались руководители сразу трех районных отделов образования. Сейчас над ними идет суд. Плюс ко всему, привлечены к уголовной ответственности и замакимы районных акиматов.

Глава Антикоррупционного ведомства Канат Кожахметов встретился с жителями Жетысайского района. На прием жители пришли с разными вопросами, среди которых и проблемные. Многие из них нашли решения на месте, с остальными глава ведомства пообещал разобраться индивидуально. А после приема Канат Кожахметов пообщался с журналистами и рассказал об уголовных делах, коррупции в акиматах и проводимой работе.

— Канат Оспанович, зачастую в наше время, чтобы решить какую-то проблему, просят денег. У нас перестали просить или давать?

— Я скажу так, оценка нашей деятельности дается населением. Последние два года проводятся социальные опросы. Если в прошлом наша служба была на предпоследнем месте, на 15-ом, то сегодня по доверию населения Туркестанской области мы занимаем первое место.

— Вопросы решаются?

— Были вопросы по Сарыагашскому району, там вопросы связанные с газификацией, там в трех районах были проблемы. Наше вмешательство повиляло на ситуацию, проблема решается. Виновные были наказаны и привлечены к уголовной ответственности, среди которых руководители и заместители районных акимов привлечены к уголовной ответственности.

— Какие сферы подвержены коррупционным рискам в Туркестанской области?

— Очень много вопросов возникает по линии образования. В трех районах области руководители районных отделов образования привлечены к уголовной ответственности. Сейчас идет суд.

Глава Антикора Канат Кожахметов отметил, что служба сейчас проводит тотальный мониторинг и работает на профилактику, чтобы искоренить коррупцию. По словам главы ведомства, за короткое время удалось предотвратить несколько коррупционных схем в сфере образования.

Канат Кожахметов — У нас много вопросов и жалоб поступает по линии органов внутренних дел, есть жалобы в сфере сельского хозяйства, по выделению субсидий, есть вопросы в сфере выделения жилья, а именно очереди на жилье.

Справочно: Канат Кожахметов занимает пост Главы антикоррупционной службы Туркестанской области с 16 ноября 2021 года. Ранее был руководителем Департамента Агентства по Кызылординской области.