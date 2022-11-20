Пенсионеры-молодожены проголосовали в Шымкенте

Одной из первых в №190 избирательном участке проголосовала Лидия Зверева. 76-летняя пенсионерка готовилась к важному политическому событию спозаранку.

За активное участие в выборах, сотрудники центра оказания специальных социальных услуг для пожилых Туркестанской области дарят продуктовый набор. Свое волнение пожилая избирательница не скрывает: считает обязанностью проявить гражданский долг.

Лидия Зверева, пенсионерка:

«Я считаю большим долгом отдать свой голос для президента. Я встала в пять часов утра, собралась и пришла в 5:30. Вчера по радио слышала, что голосование начнется в 6 часов. Поэтому я так рано и пришла и оказалась самой первой. Мы живем все одной семьей».

Неспеша под ручку на голосование идет семейная пара. Они недавно узаконили свой брак в стенах дома престарелых. Касымбек Мусакулов и Салтанат Ишанходжаева стали самыми яркими и обсуждаемыми избирателями на участке. Разница в возрасте у супругов почти 12 лет. Пенсионеры считают участвовать в голосовании долгом перед Родиной.

Касымбек Мусакулов, пенсионер:

«Я пришел отдать свой голос вместе с супругой. Мы всю свою жизнь старались ради будущего Казахстана, и теперь пришли голосовать вместе. Пусть в нашей стране будут только хорошие начинания».

Салтанат Ишанходжаева, пенсионерка:

«Мы встали в 5:30 утра, чтобы отдать свой голос. Я считаю, выборы президента важным событием».

В областном центре оказания специальных социальных услуг проживают больше 160 пенсионеров, 89 из них люди с инвалидностью. На избирательном участке созданы для них особые условия. Несмотря на слабое здоровье, пожилые люди активно участвуют в выборах, являясь примером для молодежи.

Шарбат Шырынбекова, директор КГУ «Центра оказания специальных социальных услуг №2 Туркестанской области»:

«Наш избирательный участок работает с 6 утра. Для пенсионеров, выборы президента — это праздник и историческое событие. Есть те, кто начал готовиться к выборам с 4 часов утра! Они надели выходные вещи. Подарки получили дедушки и бабушки, которые пришли голосовать первыми. Сейчас готовим большой дастархан для всех».

Несмотря на преклонный возраст, пенсионеры спешат сделать свой выбор. Большинство постояльцев дома престарелых проголосовали еще до обеда.