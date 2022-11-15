Победителей конкурса «Ұлт үні» наградили в Шымкенте

Победителей конкурса «Ұлт үні» прошедшего в рамках проекта «Қазақтану» Ассамблеи народа Казахстана наградили в Шымкенте.

Победителям вручили призы, дипломы и ценные подарки. Первый смотр состоялся в 2020 году и благодаря успеху у горожан, теперь он станет традиционным.

Творческий смотр этнических коллективов в этом году проходит во второй раз. В нём принимают участие свыше 80 представителей всех этнокультурных центров Шымкента. На суд жюри они представляют музыкальные и танцевальные номера своих народов. Победителей конкурса ждут призы и подарки.

«Цель проведения этого смотра — популяризация казахского языка среди различных этносов проживающих в нашей стране. Мы так же хотим приобщить представителей других национальностей к культуре и традициям казахского народа и тем самым сблизить всех граждан проживающих в нашей стране. Если народы нашего Казахстана будут чтить традиции друг-друга, то у нас будет мир и межнациональное согласие», — рассказывает руководитель отдела совета общественного согласия АНК г. Шымкента Азиза Исаева.

В смотре принимают участие представители многих этносов, проживающих в Шымкенте. Они исполняют песни, рассказывают стихи на казахском языке продемонстрировав, что в совершенстве владеть государственным языком может любой человек.

Умид Омаров выступал с сыном. Дуэтом они исполнили под аккомпанемент домбры музыкальное попури по мотивам казахских композиторов. Жюри высоко оценило исполнение, присудив участникам первое место.

«В этом году я участвовал в конкурсе во второй раз. Первый раз в 2020 году я занял второе место. В этот раз я много занимался, старался усовершенствовать игру и мне присудили первое место. Большое спасибо всем за высокую оценку. Я преподаю уроки игры на домбре в музыкальной школе. По национальности узбек, но казахские музыкальные инструменты очень люблю. Надеюсь этот конкурс будет проводиться и в будущем», — говорит победитель конкурса «Ұлт үні» Умид Омаров.

Всего же жюри отобрало 9 лучших исполнителей. Победителям конкурса вручили ценные призы и дипломы. Закончилось мероприятие галаконцертом участников смотра.