Семья Сулеймановых — воплощение идеи единства народа

В многонациональной семье Сулеймановых из Шымкента каждый день — это подтверждение тому, что уважение, добрососедство и любовь к традициям способны объединить самых разных людей. Их история — вдохновляющий пример того, как в одном доме могут гармонично сосуществовать представители семи народов, сохраняя свои корни и создавая общее будущее.

Семья Сулеймановых из Шымкента — воплощение идеи единства народа. Под одной крышей живут представители семи национальностей. Здесь звучат разные языки, на кухне соседствуют блюда множества народов, а традиции всех культур уважаются одинаково трепетно.

«У нас очень дружная семья. Когда какие-то мероприятия — мы все дружно собираемся, все друг другу помогаем. Сношеницы мои всегда на подмоге, всегда нам помогают», — рассказывает Эльвира Сулейманова, жительница г. Шымкента.

В День единства семьи обязательно собираются за одним дастарханом, где бабушка Соня передаёт внучкам не только рецепты национальных блюд, но и духовные ценности, считая, что именно кухня — сердце дома и связующее звено между поколениями.

«Дети у нас вот идут по дороге вдруг соседка что-то несёт, соседи мне всегда это говорят, ой Соня, они сразу у меня сумочку взяли и пошли, какие воспитанные дети. Здесь народ все друг друга могут понять, даже какой-то конфликт можно это рассеять», — Соня Сулейманова, жительница г. Шымкента.

Основателем этой многогранной традиции был Камал Алиевич, возглавлявший курдский этнокультурный центр. После его ухода эстафету принял сын, а сама идея уважения, взаимопомощи и сохранения культурных корней стала общей для всех членов семьи. Здесь чтят старших, поддерживают младших и демонстрируют, как возможно жить в согласии, несмотря на различия в происхождении.

В этом году этнокультурные объединения страны отмечают важную дату — 30-летие Ассамблеи народа Казахстана. На сессии ассамблеи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в народных праздниках сплетаются традиции, языки и обычаи десятков этносов, и именно в этом многообразии рождается настоящее единство. Он отметил, что наш повседневный опыт стал отражением уникального мировоззрения, открытого к другим культурам.

«Нам нужно уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни. Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники – это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии», — сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Эта юбилейная дата — символ согласия между народами и религиями в государстве, где проживают представители более ста этносов. По всей стране проходят праздничные мероприятия — концерты, спортивные состязания, ярмарки.