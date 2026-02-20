Дом, в котором живут традиции

В Шымкенте есть места, где особенно остро ощущается связь времен. Немецкий этнокультурный центр — одно из таких пространств. Здесь звучит немецкая речь, люди бережно хранят семейные истории, обсуждают культурные проекты и одновременно строят планы на будущее.

Это не музей и не закрытый клуб, а живое сообщество людей, для которых культура остается частью повседневной жизни.

С чего все началось

Немецкий этнос в Казахстане имеет сложную и глубокую историю. Массовое насильственное переселение немцев в республику произошло в годы Великой Отечественной войны, когда тысячи семей были депортированы с Поволжья и из других регионов.

Несмотря на тяжелые условия, люди сумели сохранить язык, традиции, трудовую этику и внутреннюю сплоченность. Со временем немецкая община стала неотъемлемой частью казахстанского общества, внесла значительный вклад в развитие сельского хозяйства, промышленности, науки и образования.

Место сплочения людей

После обретения Казахстаном независимости начался новый этап — период культурного возрождения. Создание этнокультурных объединений стало важным шагом для сохранения национальной идентичности. В этом контексте в Шымкенте был сформирован немецкий этнокультурный центр, который вошел в структуру Ассамблеи народа Казахстана и стал официальной площадкой для культурной и общественной работы.

Основан был центр в 1989 году, когда и началась его история.

Три города: Шымкент, Аксукент и Ленгер. Девять кружков: вокал, рукоделие, женский клуб, история и др. Огромное количество праздников, которые здесь не просто отмечают, а практически заново возрождают.

«Многие традиции ушли с приходом советской власти, — рассказывает Артур Дрейлинг, заместитель председателя этнокультурного центра г. Шымкента. — Язык, обычаи, даже воспоминания о том, как именно отмечали ту или иную дату. Мы сейчас как раз занимаемся восстановлением всего этого».

Занятие на свой вкус

Большое внимание уделяется культурным мероприятиям. В центре проходят концерты, тематические вечера, встречи, посвященные истории немецкой общины, музыкальному и литературному наследию немцев Казахстана и Германии.

Особой атмосферой отличаются праздники, такие как Рождество по западной традиции, Пасхальные встречи, а также народные фестивали, где представлены элементы национального костюма, кухни и фольклора.

В январе здесь встречали «Трех королей». Весной будет Пасха, потом фестиваль немецкой культуры, а в феврале пройдет большой маскарад «Фашинг». Его в разное время отмечали и немцы Поволжья, и жители современной Германии. Здесь решили не выбирать, а сохранить и то, что помнят потомки переселенцев эпохи Екатерины, и то, чем сегодня живут немцы в Гамбурге и Берлине.

Отдельная гордость — молодежные клубы. В Шымкенте их два: «Хоффнунг» («Надежда») и клуб при центре. А в Ленгере — «Новая волна». Они существуют уже много лет, и у каждого — свое «лицо».

В Шымкенте работает кружок «Ландескунде». Здесь изучают современную Германию: историю, политику, повседневную жизнь — и все это на немецком языке. Не по учебникам, а по живым материалам, фильмам и песням.

Сегодня центр объединяет представителей разных поколений — от пожилых людей, хранящих воспоминания о прошлом, до молодых парней и девушек, которые стремятся понять свои корни. Здесь не просто говорят о традициях — их практикуют.

Одним из ключевых направлений остается поддержка немецкого языка и истории. Организуются языковые занятия, встречи, культурные беседы, которые помогают сохранить живую речь и передать ее дальше.

В центре действует несколько направлений поддержки. Одно из самых важных — социально-гуманитарная помощь. Ее получают потомки жертв политических репрессий, одинокие пожилые люди и те, кому сегодня трудно.

«В центре есть те, кто остался без опоры. Пожилые, одинокие, те, кому сейчас сложно. Мы не делим своих на „нужных“ и „не очень“. Помогаем продуктами, вниманием, просто разговорами. Главное, чтобы человек знал, что он не один», — сказала Ирина Полякова, председатель ОО «Немецкий культурный центр „Возрождение“ г. Шымкента».

Жизнь кипит

Сейчас эти традиции возвращаются. Иногда — через бабушкины рецепты, которые внучка принесла в кружок рукоделия. Иногда — через рождественский концерт, где зал поет на двух языках. Иногда — просто во время разговора за чашкой кофе после занятий.

Центр активно сотрудничает с Ассамблеей народа Казахстана г. Шымкента, участвует в городских фестивалях дружбы, культурных форумах и общественных проектах. Это подчеркивает главную особенность казахстанской модели — уважение к многообразию при сохранении единства.

Справка:

ОО «Немецкий культурный центр „Возрождение“ г. Шымкента»

Председатель: Ирина Полякова

Адрес: ул. Уалиханова, 221/1 (в здании «Базарбек ата»)