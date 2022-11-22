Шымкент — город дружбы и гостеприимства

Многогранна, благородна и интересна деятельность Ассамблеи народа Казахстана в формировании и продвижении идей гражданской идентичности, единства нации, патриотизма, духовной и культурной общности народа Казахстана.

Шымкент всегда считался одним из самых колоритных и многонациональных городов Казахстана. Представители различных этносов, храня свои обычаи традиции, вносят достойный вклад в процветание страны. В промышленной отрасли Шымкента, сельском хозяйстве, сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта во благо страны трудятся десятки тысяч наших сограждан – представители разных этносов Казахстана.

Этническое разнообразие жителей Шымкента нашло отражение в быту и культуре его жителей, неотъемлемой составляющей нашего образа жизни и даже самосознания стали понятия мир и согласие. Сегодня наш славный мегаполис по праву считается городом дружбы и гостеприимства.

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана города Шымкент работают 17 этнокультурных объединений представляющих более 70-ти национальностей. Городская ассамблея имеет 7 общественных структур, что помогает ей всегда быть в гуще событий и принимать участие во всех мероприятиях, касающихся жизни нашего государства и местного сообщества.

Главным фактором успеха городской ассамблеи является ее человеческий потенциал. В состав Ассамблеи народа Казахстана города Шымкент, совет Ассамблеи вошли более 100 человек из числа культурной и научной интеллигенции, членами АНК являются видные представители предпринимательских кругов, государственного аппарата, авторитетные старейшины и молодежные лидеры национальных центров.

Потенциал и имеющаяся инфраструктура городской Ассамблеи позволяет с успехом справляться с возложенными задачами. Так, за 10 месяцев этого года на площадках АНК города Шымкент реализовано порядка 134 разноплановых мероприятий, направленных на пропаганду гражданской идентичности, общенациональной интеграции и сохранения этнокультурного многообразия.

В прошлом году в коммунальную собственность города передано здание Дома дружбы, где проводятся все мероприятия по линии Ассамблеи народа Казахстана и праздники этнокультурных объединений города. Сегодня наш Дом дружбы стал центром взаимодействия между государственными органами и представителями этноориентированных объединений, площадкой для проведения тематических мероприятий, сближающих людей разных национальностей. В нем кипит творческая деятельность, люди приходят сюда, чтобы прикоснуться к своим истокам, глубже познакомиться с культурой людей, живущих рядом. В тематическом этномузее Дома дружбы посетители имеют возможность ближе ознакомиться с культурой, проживающих в Шымкенте этносов.

Наиболее интересные и яркие краски предоставляют различные конкурсы, которые Ассамблея народа Казахстана города Шымкент проводит в рамках проекта «Қазақтану».

В числе подобных мероприятий можно отметить проект «Мың жүйрік», который проводится в онлайн формате с участием школьников со всех регионов Казахстана. Проект «Ұлт үні» объединяет творческую молодежь Шымкента, где звучит казахский классический мотив в исполнении детей различных национальностей.

Под началом городской ассамблеи ежегодно проводится конкурс «Қазақ дастарханы», где представители этносов показывают мастерство приготовления блюд из казахской национальной кухни. С большой охотой представители этносов региона принимают участие в спортивных состязаниях по национальным видам спорта.

Целям и задачам проекта «Қазақтану» служит и площадка «Бірлік алаңы», открытие которой состоялось в канун Дня Республики. В новом коворкинг-центре Дома дружбы будут проводиться брифинги с участием членов городской Ассамблеи, осуществляться отбор народных проектов, в том числе молодежных стартап-проектов, направленных на консолидацию городской общественности. На площадке «Бірлік алаңы» сформирована диалоговая площадка объединения «Ассамблея жастары».

В данном направлении запланировано реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду национальной истории, культуры, обычаев казахского народа, которые будут служить ориентиром нравственного воспитания молодежи представителей этносов. Будут проводиться базовое обучение казахскому языку молодежи различных национальностей.

С начала этого года в информационном поле вышло более 230 публикаций, статей, интервью, и других информационных материалов по вопросам проводимых реформ. Задачи, отраженные в Послании Главы государства были рассмотрены на заседаниях Научно-экспертной группы, Совета общественного согласия и Совета матерей, деяствующих при городской АНК.

Согласно графика встреч членов городской ассамблеи с жителями 23 населенных пунктов города, мест компактного проживания этнических групп, проведено 82 целевых встреч, где акцентировано внимание оценке внутрисоциальной обстановки на местах.

Отдельное внимание уделяется вопросу правового воспитания студенческой молодежи. В 8-ми высших учебных заведениях и 38 колледжах города нами проведено 55 встреч со студенческой молодежью, где были разъяснены принципы толерантного общества, законодательные нормы регулирующие равноправие граждан, права и обязанности гражданина перед обществом и государством, меры принимаемые государством по развитию государственного казахского языка и национальных языков и другие.

По направлению усиления правозащитной деятельности проведена рабочая встреча с сотрудниками правоохранительных органов и местных акиматов, где обсуждены и приняты ряд системных мер по предупреждению конфликтов на межэтнической почве.

По направлению развития этномедиации членами Совета медиации городской ассамблеи проведены встречи с жителями города, где даны разъяснения по применению медиативных соглашений в сфере укрепления гражданского права, защиты интересов работников в трудовых отношениях, налаживании конфликтов в семейно-бытовых взаимоотношениях.

В части развития института медиации в целом, Советом медиации АНК города Шымкент заключены меморандумы сотрудничества с районными акиматами и городскими управлениями. На площадке городской ассамблеи медиаторы региона на регулярной основе проводят акции общественных приемных, дни открытых дверей, где горожане получают правовые консультации по всем аспектам института медиации.

Все это говорит о том, что Ассамблея народа Казахстана сегодня состоялась как площадка эффективного взаимодействия государства и общественных институтов. Уверен, что аналогичный подход к делу, сближает и объединяет наш народ, люди, знакомясь с традициями, культурой различных этносов, больше будут понимать и уважать друг друга.