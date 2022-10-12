Этнические корейцы отпраздновали 85-летие депортации в Казахстан

85-лет с момента переселения в Казахстан корейская этнокультурная ассоцация празднует с размахом.

Однако моменты депортации корейцы вспоминают с трудом, говорят было слишком сложно. Среди переселенцев был отец Елены Ким. Он был участником шымкентского ансамбля «Моранбон» и был депортирован с Дальнего Востока в Караганду в 1937 году. Бабушка вспоминает, что ее отец всегда говорил: «Когда нас холодной зимой вывозили в чистое поле на продовольственном поезде, нас спасли казахи».

Елена Ким, участница ансамбля «Моранбон»:

«Сегодня этнокультурное корейское объединение Шымкента отмечает праздник, день языка, культуры, обычаи и традиции корейцев. Мы счастливые люди, потому что живем в Казахстане в единстве и дружбе со всеми другими нациями и не теряем своей культуры, своего языка и обычаи. Сегодня собрались здесь люди, которые действительно хотят посмотреть как мы проводим этот день. Все люди, не только корейцы, которые живут в Казахстане, несмотря на нацию пришли отметить этот день».

Депортация корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию началась в 1937 году, когда японские войска вторглись в Китай, а Корея считалась частью Японии. Сейчас в Казахстане проживает около 100 тысяч этнических корейцев. В связи с этим на мероприятии был показан отрывок из документального фильма, в котором показано, как представители корейского этноса выживали в трудные времена.

В Шымкенте же проживают больше 8, 5 тысячи этнических корейцев. Все они мирно живут в казахской стране, в равноправном обществе и в мирное время. По этой причине Роза Пак, руководитель Корейского этнокультурного центра, говорит, Казахстан — наша общая родина.

Роза Пак, председатель Шымкентского городского корейского этнокультурного объединения:

«В 1937 году, в год Сталина, 85 человек были вынуждены переселиться. В те трудные времена мы выжили потому что казахский народ поделился с нами хлебом и водой. Сейчас в Казахстане проживают 6 наших поколений. Мы считаем Казахстан своей Родиной, нашей страной. Казахской стране, от имени корейской этнокультурной ассоцации, как председатель выражаю огромную благодарность и кланяюсь».

На мероприятии приняли участие специальные гости из России, Алматы и Астаны. А в «День корейской этнокультуры» местное корейское этнокультурное объединение исполнило перед зрителями национальные песни, танцы и покорили сердца людей.