Этнокультурные объединения встретились за круглым столом в Шымкенте

Достижения Казахстана за годы независимости, равенство всех жителей страны и основной закон стали главными темами обсуждения собравшихся за круглым столом в Шымкенте.

Участниками «Ата Заңым — Айбыным!», праздничного мероприятия в преддверии Дня Конституции,стали этнокультурные объединения Шымкента и руководители ассамблеи народа Казахстана. Каждый вспоминал, какую он лепту внёс в поправки законодательства во время референдума.

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Наталья Романова, председатель ОО «Шымкентское городское славянское этнокультурное объединение»:

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«За 27 лет наш закон стал гарантом практической стабильности и функциональной дружбы. Хочу заметить, что мы с вами стали историческими личностями. Потому что каждый из нас принимал участие в работе референдума и каждый из нас поднял руки за те пункты, которые внесены поправкой в наш закон. Это история».

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Конституция: стабильность, мир и общественное согласие, считает представитель ассоциации курдов Казахстана «Барбанг». По его словам, многонациональное население определяется как «народ Казахстана». Это означает, что политическое самоопределение осуществлено не одной нацией. Такое положение имеет исключительно важное значение для единения людей, укрепления этносоциальной основы государства.

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Тахир Сулейманов, заместитель РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана»:

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«Мы очень благодарны, что по сей день, весь наш этнос и все межнациональные отношения держатся во благо и порядка этой Конституции. Надеюсь, что новый Казахстан и вся будущая политика от президента РК принесет еще больше пользы и мы будем участниками для процветания нашей прекрасной страны».