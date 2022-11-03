«РАБАТ» и «Ońtústi̇k Rabat» подарили библиотеке Пушкина подшивки с выпусками за год

Газета — первое, старейшее средство массовой информации. Для многих людей она до сих пор остается незаменимым источником информации. Особой популярностью у шымкентцев пользуются газеты РАБАТ и Ońtústi̇k Rabat.

Приятным бонусом для тех, кто не смог или не успел оформить подписку, стал подарок от изданий: читатели смогут ознакомиться со всеми выпусками газет на казахском и русском языках в библиотеке Пушкина.

«К нам обратились друзья из библиотеки Пушкина с просьбой наладить сотрудничество, как выяснилось их читатели тоже любят РАБАТ, но не все имеют возможность подписаться на наше издание и нам совсем не трудно было сделать им такой подарок. Спасибо нашей заведующей рекламным отделом и отделом подписки Шахиде Савдашевой, она подготовила вот такие шикарные подарки и теперь у читателей библиотеки Пушкина будет возможность читать свежие номера газеты РАБАТ и посмотреть подшивки за целый год», — говорит Фарида Шарафутдинова, главный редактор газеты «РАБАТ».

Жанибек Нурыш, главный редактор газеты «Ońtústik Rabat»: «Мы очень рады сотрудничать с библиотекой Пушкина, потому что городская библиотека — это одно из мест в городе, куда люди приходят за информацией и новостями в бумажном варианте и нас радует, что наши газеты остаются источником информации. Конечно, сейчас аудитория газет значительно уменьшилась, но у нас есть свои читатели, которым привычнее узнавать новости из газет и одна часть этой аудитории — читатели модернизированной библиотеки Пушкина».

Библиотекарь Гаухар Медеува отмечает, каждый читатель индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Газеты «РАБАТ» и «Оңтүстік Рабат» соответствуют критериям современного читателя. Поэтому сотрудники библиотеки имени Пушкина решили оформить подписку на издательства и не ожидали получить целую подшивку газет за год бесплатно.

«У нас появилась идея, благодаря нашим читателям, которые пришли и, в первую очередь, спросили газеты, и из них РАБАТ и Ońtústik Rabat. И у нас появилась идея, а почему бы и нет, мы созвонились с редакцией, спасибо Фариде Анасовне, Шахиде, они быстро организовали нам подшивку, мы даже не ожидали. Мы у них просили подписку, только за ноябрь, декабрь и вдруг получили, такой большой подарок — подписку за весь год и теперь мы сможем предоставлять газеты нашим читателям, спасибо», —делится библиотекарь Гаухар Медеува.

В Шымкенте сейчас проходит акция «Подари книгу библиотеке», все желающие могут пополнить библиотечные фонды произведениями классиков, шедеврами мировой литературы, сборниками современных поэтов и писателей. Это могут быть как новые издания, так и приобретенные ранее. Все подаренные книги займут достойное место в фонде библиотеки и найдут своего читателя.