Весенние сводки с культурного фронта

Нынешняя весна в культурном плане началась стремительно и бурно.

1 марта 2025 года в галерее Шымкентской городской универсальной библиотеки имени Пушкина высадился мощный творческий десант, состоящий исключительно из женщин-художников. Или художниц, или мастериц в изобразительном искусстве – как угодно.

Такие женские выставки проводились и раньше, но количество участниц было гораздо скромнее. А в этот раз свои работы вынесли на зрительский суд аж 43 участницы! Их работы были посвящены наступившей весне, пробуждающейся природе и нашему любимому Шымкенту. Выставка так и называлась «Весна в городе тюльпанов», как известно, этот прелестный цветок является символом мегаполиса.

Творчество без жанровых преград

Жанровая амплитуда женского творчества поистине безгранична. На выставке были представлены произведения, выполненные в разных техниках: традиционная и современная живопись, графика, батик, эбру, линогравюра, гобелены, а также уникальные работы из лоскутов ткани и войлока.

Женское искусство – это изысканный и своеобразный подход к постижению окружающего мира, тонкое восприятие красоты и гармонии. Даже, казалось бы, бытовые жанровые зарисовки превращаются в женских руках в глубокие с философским наполнением композиции, многие из которых – творческий полет в надземную, нематериальную сферу бытия.

Организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы из множества предложенных работ выбрать наиболее достойные. О них стоит упомянуть особо. Инициаторами выставки выступил, как и раньше, шымкентский филиал Союза художников Казахстана во главе с председателем Абдумуталипом Ахметовым. Модератором и «дирижером» этого действа, как всегда, тоже была неиссякаемо-энергичная Рашида Мугавеева. Гостеприимной и добросердечной хозяйкой – неутомимая Наталья Романова, которая, кстати, встретила в библиотечных стенах уже 25-ю по счету художественную выставку. И в каждой из них принимает самое деятельное участие.

На этом вернисаже показали свое творчество художницы самого разного ранга и опыта. От профессиональных, признанных и маститых, таких как Айнур Асанова, Карлыгаш Кансеит, Рашида Мугавеева, Наталья Рафикова, Ирина Шемелкова, до самых юных – Ширибану Адиловой, которой всего 17 лет, и 20-летней Мерей Сатбаевой.

Здесь показали свои работы и преподаватели художественных учебных заведений, а также их студенты. Эта творческая площадка открыла двери для всех, кто взял в руки знамя изобразительного искусства и с гордостью несет его по жизни.

Атмосфера выставки была пропитана весной и предвкушением скорого женского праздника. Глаза разбегались от многообразия цветовых оттенков и весенних композиций. Жаль, что обо всех замечательных художницах невозможно рассказать отдельно. Пусть не обижаются: формат статьи не позволяет. Но о некоторых работах, которые поразили своей новизной, все-таки расскажу.

Настоящим открытием для меня оказалось оригинальное творчество Анны Маевской, которая создает настоящие шедевры… из лоскутков ткани, нитей бахромы и кусочков фетра. В общем, я бы сказала, из отходов текстильного производства, в обычной жизни предназначенных на выброс. Из этих кусочков мастерица может сотворить как абстрактную картину, играя на цветовых контрастах, так и городской пейзаж, женский портрет.

Очень необычно смотрелись линогравюры Агабек Жансаи, Раушанбек Шугылы, Сабины Кыстаубай и Сабины Мамадияровой – учениц известного художника Батухана Баймена.

Поражают своей теплотой, легкостью и национальным колоритом войлочные картины Айнур Кунпейсовой, Гульнар Жолдасбековой, Айгерим Жолдасовой, Айнур Жусиповой и Меруерт Нурмаханбетовой.

Самобытная художница Мадина Мухтарова вообще сменила жанровую и стилевую ориентацию: она перешла на цветочные натюрморты, поражающие своим «настроенческим» разнообразием. Один – воздушно-романтичный, другой – вызывающе-дерзкий, третий – сосредоточенно-строгий. Словом, все не похожи.

Необыкновенно трогательно смотрелись девичьи образы, созданные Салтанат Динисламовой и Тамарой Ибрагимовой. Много смелости и творческой фантазии прослеживалось в абстрактных картинах Олеси Юрко, Инессы Сипайловой, Дарии Пароловой…

Не побоюсь сказать, что эта выставка стала настоящим праздником для горожан и лишний раз доказала: для женщин нет никаких преград – ни в быту, ни в творчестве, ни в любви ко всему сущему на этой земле.

Весенний презент от театра

На этот раз наш русский драматический театр подарил горожанам премьеру «Свадьба Бальзаминова» по пьесе Александра Николаевича Островского.

Вообще-то, это классика, отображающая мещанский быт купеческой жизни в царской России. Это очень далеко от нынешних реалий, поэтому могло быть скучно. Даже сам автор Островский, посылая пьесу для публикации М.Ф. Достоевскому в его журнал «Время», не исключал возможности, что «пьеска» (как он сам ее назвал) может тому не понравиться: «Вы меня крайне обяжете, если выскажете свое мнение совершенно искренне и бесцеремонно». Однако Достоевскому пьеска понравилась: «Вы требуете моего мнения? Одно могу отвечать: прелесть!»

Но современному зрителю мнение Достоевского не указ. Тот сам мог повседневно лицезреть эти нехитрые человеческие характеры – недалекие и неглубокие, с элементами хвастовства и показного фанфаронства. Ну, а нам-то что сейчас за дело до нравов купеческой Москвы? До этих мелкотравчатых чиновников, отставных офицеров да свах, и всей этой мелочной возни вокруг богатого приданного…

Было еще одно опасение. «Женитьбу Бальзаминова» уже показывали в кино. Главного героя там сыграл несравненный Георгий Вицин, богатую вдову – блистательная Нонна Мордюкова. И вообще, весь актерский состав был, как сейчас говорят, исключительно звездным. Вот и было некое опасение: а вдруг мы увидим на нашей сцене бледную копию известной пьесы, которую где только ни ставили: и в Ленинграде, и в Москве, и в Новосибирске, и в Магнитогорске, да и в других крупных городах Советского Союза и постсоветского пространства…

Так вот, как очевидец, отвечаю: все опасения оказались напрасны! Премьеру приняли тепло и благодарно, как принимают всякий подарок, соответствующий приподнятому настрою и ожиданию души.

Спектакль – яркий, музыкальный и смешной. Здесь было много от площадного уличного театра, где приветствуется гротеск, простоватый юмор, уморительные ужимки, поговорки и присказки, отсылающие нас во времена шутов и скоморохов. Было много частушек и плясок в русском народном стиле. Словом, создатели этого театрального зрелища добились именно того, чего хотели, а именно: снять со зрителей напряжение трудовых будней, заставить их развеселиться, окунуться в атмосферу безудержной ярмарочной феерии.

Теперь о создателях. На этот раз режиссером-постановщиком выступил художественный руководитель Анатолий Владимирович Петриченко. Он работает в нашем театре с 1996 года, то есть имеет солидный «ветеранский» стаж и огромный опыт работы. Получил крепкое театральное образование в Санкт-Петербургском государственном институте театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова. Сам прекрасный актер, сделавший в театре множество запоминающихся работ. Вот уже четверть века он вторым после Игоря Вербицкого руководит театральной студией «Балаганчик», а она является своеобразной «кузницей» будущих кадров, и преподает базовые актерские дисциплины.

Примерно 20 лет назад Анатолий Петриченко взялся за режиссуру. Его хорошо знают как режиссера-постановщика многих замечательных детских сказок, например, «Приключения Чиполлино», «Волшебная лампа Аладдина», «Пеппи Длинныйчулок», «Дюймовочка», «Маленькая история о маленьком Муке», «Сказка об Иване-царевиче и Сером волке», «Карлик нос», «Снежная королева», и еще с десяток, без которых сейчас немыслим детский репертуар театра. И только сравнительно недавно этот, казалось бы, «детский» режиссер вышел на взрослую аудиторию. И, знаете ли, сразу же нашел свою дорогу к зрителю. Его премьерный спектакль «За двумя зайцами» был принят на «ура!».

За премьерой последовали другие пьесы. Но сам режиссер оценивает их довольно строго. Он считает, что ему куда лучше удается постановка «легких» спектаклей, без глубоких философских обобщений, с яркими характерными персонажами, как это бывает в сказках. Вот и нынешний герой Михайло Бальзаминов, чем не Иванушка-дурачок? Впрочем, Анатолий Петриченко по натуре очень скромен, хотя имеет много наград профессионального отличия, в том числе почетный нагрудный знак Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының үздігі». Так что, кажется, у него в режиссерском плане еще все впереди.

Но вернемся к премьере. Постаралась вся театральная команда: и художник-постановщик Римма Вайсман, и хореограф Дина Хабибуллина, и ответственный за звуковое оформление Владимир Куликов, и репетитор по вокалу Светлана Винокурова.

Не подкачала и сама театральная труппа. Главный герой, чиновник Бальзаминов, которого играл Никита Аусвакс, был еще более дураковатым, чем упомянутый Вицин. Смеялись все.

На роль любвеобильной вдовы Белотеловой после долгих раздумий поставили актера Жана Камалова. Подходящих по комплекции женщин – дебелых и высоченных – в труппе не нашлось. Как оказалось, и не надо было. Он сыграл эту роль так убедительно, трогательно, по-своему, что даже ассоциаций с Мордюковой не возникло.

Да и вообще, все были хороши: каждый – на своем месте, никто не выпадал из образа, что делало спектакль цельным, динамичным и впечатляющим. Так что, настоятельно рекомендую посмотреть на это воочию. Благо спектакль, надеюсь, прочно и надолго утвердится на театральной афише.

И еще! 27 марта отмечается Всемирный день театра. Давайте все вместе поздравим тех, кто имеет к нему отношение. У них непростая работа, даже не работа, а миссия. Работники театра делают свое благородное, но малодоходное дело в условиях виртуальной цифровой реальности, где все зрелища умещены в коробку мобильного телефона, а до театра надо еще дойти… Они выходят к нам навстречу с чистыми сердцами и добрыми помыслами, не взирая на количественную заполненность зала. Часто они простодушны и бескорыстны, ибо свято верят в исцеляющую силу настоящего искусства.

Всем им здоровья, терпения и благосклонности Фортуны! Всем счастья!

Елена Летягина