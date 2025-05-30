Город в лицах и красках: в Шымкенте открылась трогательная арт-выставка

Не просто рассмотреть фотографии, а проникнутся тем чувством, что испытывал автор каждого произведения: в Шымкентской городской универсальной библиотеке имени Пушкина открылась уникальная выставка фотографий и творческих работ. Уникальна она потому, что экспозиция объединила как профессиональные, так и любительские произведения.

Живопись, графика, фотография – всего — 55 авторских работ, а также около 150 архивных снимков, отражающих облик Шымкента в разные исторические периоды. Главная ценность как современных так и архивных произведений в том, что они передают атмосферу улиц, дух времени и уникальную энергетику древнего южного города.

Наталья Романова, председатель городского славянского культурного объединения Шымкента: «Сегодня на выставке представлены 55 работ наших местных художников, возрастом от 90 до 5 лет, 5-летние даже принимали участие в нашей выставке. Впервые мы представляем выставку фото. Наш уважаемый шымкентец — строитель, который очень долгое время держал свою выставку в своих папках, на сегодняшний день он смог подарить нам такую красоту, историю нашего Шымкента — это Малик Абдумаликов и, я считаю, что это большая история.

Мы видим насколько похорошел наш город, один из старейших городов в нашей стране. Хочу заметить, что в нашей выставке принимают участие разноплановые художники. Вы можете посмотреть на наших выставочных стендах и графику, и масло, и карандаш, и прикладное искусство. Я хочу поздравить всех наших шымкентцев в преддверии большого праздника, дня города, с праздником наш любимый город».

Один из участников выставки бывший фотокорреспондент Абдивали Розметов. В его архивах хранятся тысячи уникальных кадров Шымкента прошлых лет. Он, как никто другой понимает ценность не только каждого кадра, но и таких мероприятий.

Абдивали Розметов, фотограф: «Приближается день города, я очень рад, что эти мероприятия продолжаются, какой-то перерыв был, но сейчас продолжаются. По теме города, в основном художники, не только поэты, фотографы, работают и любители и профессионалы. Вот результаты этой работы. Многие посетившие и взрослые, и дети, я думаю, что будут еще больше любить наш город, станут патриотами, потому что только талантливые люди могут воспевать, заметить.

Недавно прошло 80-летие, там был снимок Евгения Холдея, который водружал на рейхстаге знамя, эти фотографии впоследствии становятся символом, историей нашего города. Не зря классик нашей революции когда-то сказал: история пишется объективом. Вот результат этого труда».

Немного поностальгировать и вспомнить город детства, юности, молодости – горожане благодарят организаторов выставки прежде всего за эту возможность.

Гаухар Торебекова, жительница Шымкента: «Мне очень понравилось мероприятие, потому что здесь микс искусств, фотографий. Фотографии старые, черно-белые, очень много зданий и мест, которые я в детстве еще видела, это греет душу, и конечно же понравился художественный взгляд на город Шымкент, поэтому благодарю от всей души нашу библиотеку имени Пушкина за организацию ко дню города, вот такого подарка для жителей».

Если вы также хотите окунуться в реку воспоминаний или просто проследит историю становления и роста города, запечатленную в произведениях различной направленности, можете прийти в библиотеку имени Пушкина. Выставка, приуроченная ко Дню города, проработает до 17 июня.